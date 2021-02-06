Brundle: "Takım içi çatışmalar Alonso’nun kariyerini mahvetti"

39 yaşındaki İspanyol pilot, iki yıl ara verdiği F1 kariyerine Alpine ile devam edecek ve burada Daniel Ricciardo'nun yerini alacak.

Alonso 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki dünya şampiyonluğu kazanmış ve ardından 2007'de McLaren'e, 2008'de yeniden Renault'ya, 2010'da ise Ferrari'ye geçtikten sonra 2015'te yeniden McLaren'e geçmişti.

Çaylak takım arkadaşı Lewis Hamilton ile geçirdiği zorluğu 2007 yılının ardından McLaren'dan Renault'ya dönen Alonso'nun, 2010 yılında başlayan 5 sezonluk Ferrari serüveni de o zamanki takım patronu Marco Mattiacci ile yaşadığı anlaşmazlıklarla sona ermişti.

Alonso, 2015-18 arasında McLaren adına yarıştığı dönemde de yine umduğunu bulamadı. İspanyol pilot bu süreçte rekabetçi olmayan Honda motorunu sık sık eleştirmişti.

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Alonso'nun dönüşünü genç bir yeteneğin F1'de ilerlemesine engel olarak görse de, İspanyol sürücünün dönüşü konusunda heyecanlı olduğunu gizlemedi.

Brundle, "Şansının olduğunu hissediyorum. Aslında F1'e gelerek bir koltuğu kapatıyor, orada bazı gençlerin oturduğunu görmek isterdim."

"Bence o, yeteneğini boşa harcayan bir adam; bu güçlü bir kelime ve bunu manşet olarak sunmaktan nefret ediyorum ama öyle. İki kez Dünya Şampiyonu olmuş biri, ama o bundan daha fazlasını yapabilecek yetenekte. Bence kendi ekibi içinde çok fazla çatışma vardı ve bu bir ölçüde her şeyi bozdu."

"Yani bundan bir şeyler öğrenip geri gelecek ve Alpine ona şampiyonluk kazanabileceği bir araç mı verecek? Bilmiyoruz, değil mi? Bu yüzden canlı canlı bu sporu takibi seviyoruz. Öğrenmek için peşine düşmelisin."

"Ama genel olarak bu sporun iyi olduğunu düşünüyorum ve şahsen bundan büyüleniyorum, bu yüzden de onu tekrar gördüğüme sevindim. Büyük bir yeteneğin... Bakalım hızı ve tutkusu ne kadar. Fernando adına bundan şüphe duyabileceğimizi sanmıyorum." dedi.