F1 Strateji Grubu ve F1 Komisyonu 2021'de kaldırılıyor

F1'in mevcut kural mekanizmasında kurallar belirlenirken, önce Strateji Grubu'nun buna karar vermesi gerekiyor. Karar verilen konular F1 Komisyonu'na gidiyor ve sonrasında FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanıyor.

Strateji Grubu'nda FIA, F1 temsilcileri ile 6 F1 takımı - Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, Williams ve bir önceki şampiyonada bu takımlar dışında en yukarıda yer alan takım - yer alıyor.

Her takımın bir oy hakkı varken FIA ve F1'in 6'şar oy hakkı bulunuyor.

Diğer takımlar Strateji Grubu toplantılarına katılabiliyorlar ancak oy hakları olmuyor. Diğer takımlar, yarış organizatörleri gibi diğer tarafların da yer aldığı F1 Komisyonu toplantısında söz hakkına sahip oluyorlar.

2021'de planlanan kural değişiklikleri içerisinde yönetim, yani kural belirleme sürecinin de yer alması bekleniyor.

Henüz resmi açıklama olmasa da, sürecin daha basit hale getirilmesi için 30 kişilik bir grup oluşturulması ve F1 kurallarını onların belirlemesi bekleniyor.

30 kişinin 10'u FIA'yı, 10'u F1'i ve kalan 10'u takımları temsil edecek.

Mevcut yapının aksine, 1 Mayıs'tan sonraki kural değişikliklerinde tüm tarafların onay vermesi gerekmeyecek.

Bu süreçten sonra kuralların değişmesi için 30 kişinin büyük çoğunluğunun onay vermesi yani 28 kişinin onay vermesi gerekecek. 1 Mayıs'tan önceki kural değişiklikleri için 25 kişinin onayı gerekecek.

Böylece Strateji Grubu ve F1 Komisyonu'nu içeren iki başlı sistem ortadan kaldırılmış olacak.