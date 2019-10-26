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Formula 1 / Son dakika

Suzuka diskalifiyesi, Renault'nun F1 geleceğini etkilemeyecek

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Suzuka diskalifiyesi, Renault'nun F1 geleceğini etkilemeyecek
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Eki 2019 14:09

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Japonya GP'den diskalifiye edilmelerinin şirketin geleceğini değerlendirdiği döneme denk gelmesi nedeniyle zamanlama açısından iyi olmadığını ancak yine de bu olayın F1 takımının geleceğini etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Eski CEO Thierry Bolore'nin ayrılmasının ardından geçici olarak CEO'luğa getirilen ve uzun zamandır Finans Müdürü olarak şirkette yer alan Clotilde Delbos, F1 programı dahil şirketin tüm programlarını yakından inceleyeceklerini ve ona göre gelecek planlarını belirleyeceklerini açıklamıştı.

Bu süreç, takımın F1'de 2021 ve 2025 yıllarını içerecek yeni Concorde Anlaşması dönemine denk geliyor. Takımlar 2021'den itibaren uygulanacak olan kuralları 31 Ekim'de öğrenecekler.

Şirket bu sayede 2021'den itibaren kendilerini finansal, teknik ve sportif açıdan neler beklediğini erkenden görebilecek ve ona göre karar alabilecek.

Ancak bunun yanında Renault'nun adı son dönemde Japonya GP'den diskalifiye edilmesiyle anılıyor. Renault F1 takımı, aracında sürücülerinin sürüşüne yardımcı olan bir fren sistemi olması nedeniyle diskalifiye edilmişti.

Abiteboul, takım olarak kurallara göre yanlış bir şey yapmadığını ancak yine de bu yaşananların kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

Abiteboul, "Bana göre, Suzuka'da yaşananlar günümüzde otomotiv dünyasında, F1 dünyasında yaşananlara baktığımızda küçük bir haber, bu yüzden yaşananları geride bırakabilmek için temyize gitmemeye karar verdik."

"Yaşananlar nedeniyle reklam olumlu ya da olumsuz olabilir ancak ben yarışlara odaklanmayı, 2021'e odaklanmayı ve bize sunulacak yeni Concorde anlaşmasına odaklanmayı tercih ediyorum. F1'deki varlığımızı sürdürmemize yardımcı olacak pazarlama strateji olduğundan emin olmak istiyorum."

"Suzuka'da Renault ve Racing Point arasında yaşananlar, Renault'nun spordaki uzun vadeli geleceğini etkilemeyecek."

"42 senedir sporun içerisinde yer alıyoruz. Sporun şirketin pazarlama değerine  ve teknolojik gelişimine yardımcı olduğuna inanıyoruz."

"Bu konuda diyebileceğimiz tek şey, F1'de yenilikçi çözümler üreterek onları kullanmak gittikçe daha zor hal alıyor. Dikkat çekilmesi gereken nokta bu. Bize göre teknolojik açıdan bu konuda söylenecek pek bir şey yok."

"Her şey gibi bu dikkate alınabilir. Sadece buna odaklanacağımızı söylemiyorum ancak taslak anlaşmada bunlarla ilgili bir karar verip vermeyeceğimizi değerlendireceğiz. Ancak yeni maddeler, mevcut maddelerden daha iyi, bu yüzden yeni anlaşmadan eminim." 

"Şu anda 2020 sonuna kadar padoktaki her takım için ayrı bir Concorde anlaşmasına sahibiz. 2021 ve 2025 yıllarını kapsayan yeni Concorde anlaşmasını bekliyoruz."

"Buna ek olarak, daha önce de söylediğimiz gibi 2020 sonrası için motor konusunda ayrı bir anlaşmamız var. Ancak bildiğiniz üzere şu anda bizim takımımız dışında başka bir takıma motor tedarik etmiyoruz." dedi.

Renault yönetiminin, yapılacak incelemenin ardından F1 programını destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Abiteboul, "O süreç tamamlanana kadar size bu konu hakkında bir şey diyemem. Bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Bu konuda şu ana kadar söylediklerim dışında bir şey söyleyemeyeceğim için üzgünüm. Öncelikle süreci takip edelim ancak aynı zamanda iyimser olalım."

"Her şey şu an olduğundan daha iyi olacaksa, 2015'te yaptığımızdan farklı bir sonuç olması için bir neden göremiyorum. Evet, piyasa değişti ancak sportif sonuçlar aynı."

"En önemlisi, o dönemde kendimize güvenerek makul bütçe ile iyi sonuçlar alabilir miyiz? 2021 için doğru yolda olduğumuzu ve tüm bu soruları olumlu bir şekilde cevaplayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Renault'nun eski CEO'su Bollore F1'i destekleyen isimlerin başında yer alıyordu. Abiteboul, Delbos'un da programı desteklediğini söyledi.

Abiteboul, "Renault'nın kendi içerisindeki yönetimde başta 3 kişi yer alıyor. Bunlardan birisi CEO olarak çalışıyor ve o kişi hala aynı zamanda finans müdürü pozisyonunda."

"Delbos, Finans Müdürü olduğu dönemde Renault'nun modern dönemde fabrika takımı olarak dönme dahil F1 ile ilgili alınan tüm kararlarda vardı."

"Diğer iki adam, Jose-Vicente de los Mozos ve Olivier Murguet de uzun zamandır yönetim kurulunun üyeleri. Bu açıdan son senelerdeki tüm kararlarda onlar da vardı."

"Onlar takımın yönetim kurulunda oturmuyorlar ya da diğerlerine göre çok sık gelmiyorlar ancak size şunu söyleyebilirim ki neler yaptıklarımızı ve neden bu sporda yer aldığımızı çok iyi biliyorlar." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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