Portimao, 2020 takvimine girmek için F1'le "kuvvetli" görüşmeler yapıyor!

Pist birkaç haftadır Formula 1'in seçenekleri arasında yer alıyor ve Motorsport.com, iptal edilen yarışların ardından bir seçenek haline geldiğini öğrenmişti. Algarve'nin iki F1 yarışına ev sahipliği yapması değerlendiriliyor.

Cuma günkü Azerbaycan, Singapur ve Japon GP'lerin iptalleri ve daha fazla yarışın iptal edilecek olması nedeniyle, Avrupa'da daha fazla yapılması planlanıyor.

Portimao/Algarve Pisti, bugün itibariyle F1 yönetimi ile görüşmeler yaptığını doğruladı.

Pist sözcüsü, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "FOM ile temas halindeyiz ve kuvvetli görüşmeler yapıyoruz. Ross Brawn'ın da söylediği gibi bu, bir olasılık. Yarış için gerekli tüm koşulları yaratmaya hazırız ve ülkemizin ve pistimizin, yeni Formula 1 yarışları için ideal olduğuna inanıyoruz."

"Şimdilik hiçbir şey doğrulanmadı ancak Portekiz'in takvime dahil olması için takımların çok fazla istekli olduğunu biliyoruz ve F1'in yarış pistimize dahil olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Lokasyon, pist konfigürasyonu, daha fazla sosyal mesafeye izin veren büyük tesisler, iklim, oteller ve COVID-19'un ülke çapındaki az etkisi sayesinde herkes tarafından aranan seçeneğiz."

"Bu konudaki karar Temmuz ayında verilecek."

F1 motor sporları şefi Ross Brawn, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Geniş bir sezona sahip olduğumuzdan emin olmak için bir veya iki yarış yapabileceğimiz bir dizi iyi Avrupa pisti var. Çalışmalar devam etmekte olduğu için henüz herhangi bir şey açıklamayacağız." demişti.

Algarve'de iki yarış yapılabilir ve bu durumda olası tarihler 27 Eylül ve 4 Ekim olacak. İlk yarışın Portekiz GP, ikincisinin ise Algarve GP ismini taşıması bekleniyor.

Bu, 13 Eylül tarihinin boş olduğu ve buraya bir Avrupa yarışının daha alınabileceği anlamına geliyor. Bu konudaki favori seçenekler Imola ve Mugello.

Bununla birlikte 27 Eylül resmi olarak Rusya'ya ayrılmış durumda ve Rus pistinde iki yarış düzenlenebilir. Bu olmazsa da Portimao etkili bir seçenek olacak.

4.6 km'lik pist, Ferrari, McLaren, Renault, Williams, Toyota ve AlphaTauri'nin (Toro Rosso olarak) katıldığı 2008 Aralık ve 2009 Ocak'ta çeşitli test seanslarına ev sahipliği yaptı. Bu testlerde yer alan ve F1'de yarışmaya devam eden tek pilot ise Lewis Hamilton.

Portimao'da yarışan diğer sürücüler arasında Sergio Perez (GP2), Daniel Ricciardo (Renault 3.5 / İngiliz F3) ve Valtteri Bottas (İngiliz F3) bulunurken, Alex Albon, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell ve Lance Stroll'ün her biri 2015'teki FIA F3 yarışında yer aldı.

Son Portekiz GP'si 1997'de Estoril'de yapıldı.