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Formula 1 / Son dakika

Webber: "Alonso, kazanamayacağı bir araçla neden geri dönsün?"

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Webber: "Alonso, kazanamayacağı bir araçla neden geri dönsün?"
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 10:12

Eski F1 pilotu Mark Webber'e göre Fernando Alonso'nun Formula 1'e dönüş ihtimali çok düşük.

Fernando Alonso'nun adı son yıllarda sık sık Ferrari ile anılsa da, İtalyan ekibin kapıları artık tamamen kapandı ve İspanyol pilotun elindeki tek seçenek Renault olacak.

Eğer Alonso, 2021 veya 2022'de dönemezse, bir daha hiç dönememe riskiyle karşı karşıya olacak çünkü 40 yaşına gelmiş olacak ve takımlar artık genç sürücülere yatırım yapıyor.

Bundan ötürü Alonso'nun şu noktada her ne kadar galibiyet ya da podyum için savaşamasa bile, 2022'de daha iyi olması beklenen Renault ile yarışabileceği konuşuluyor.

Fakat F1'de uzun yıllar İspanyol pilota karşı yarışan Mark Webber, Alonso'nun zaten yarışlar ya da podyumlar kazanamadığı için spordan ayrıldığına dikkat çekti, F1'e dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

F1 Nation Podcasti'ne konuk olan Avustralyalı pilot, "Gelecek yıl Formula 1 gridinde olursa şaşırırdım. Alonso'nun olağanüstü bir pilot olduğunu biliyoruz, aynı zamanda harika bir kariyeri vardı. Ama kariyerinin zirvesi noktasını zaten geride bıraktı ve eskisi gibi performans göstermesi kolay olmayacak."

"Alonso, doğası gereği bir kazanan ve Formula 1'i tam olarak gridin ortasında mücadele etmek zorunda kaldığı terk etti. Motivasyon eksikliği yaşadı."

"Daha sonra, podyumlar için savaşma fırsatı yoksa şampiyonada yer almak istemediğini söyledi. Şimdi böyle bir fırsata sahip olabileceği bir takımda olması pek mümkün görünmüyor. Ona bu fırsatı verebilecek hiçbir takım yok."

"Fernando yarışmayı özlüyor, ama amacı ne? Şimdi böyle bir dönüşte ne kadar motive kalacağı da önemli. İki veya üç yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır mı? Ya da sadece bir yıllık bir anlaşma mı olacak? Bundan sonra bu takımın başka birini araması mı gerekecek? Öyleyse bunun tam olarak amacı ne?

"Geri dönemeyeceğini söylemek istemiyorum. Ancak gridin ortasında savaşıyorsa, iki yıl boyunca motivasyonunu koruması çok zor olacak." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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