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Formula 1 / Son dakika

Codemasters, F1 2020'deki tüm sürücü puanlarını açıkladı!

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Codemasters, F1 2020'deki tüm sürücü puanlarını açıkladı!
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 13:49

Codemasters tarafından hazırlanan F1 2020 video oyununda pilotların sahip olduğu sürücü puanlarının tamamı ortaya çıktı.

F1 2020'deki en büyük yeniliklerden birisi de MyTeam moduydu ve bu modda oyuncular, kariyer modunda bir Formula 1 takımı tasarlayıp, kendi takım arkadaşları olarak alabilecekleri sürücüyü seçebileceklerdi.

F2 kategorisindekilerin de bulunduğu sürücüler kadrosundaki genel derecelendirmeler, 1-99 arasında ve dört farklı kategoriye göre yapıldı: Deneyim, Yetenek, Farkındalık ve Tempo. Bu skorlar ise gerçek hayatta elde edilen verilere göre optimize edildi.

Bugün itibariyle tüm F1 pilotlarının sahip olduğu sürücü puanlarının tam listesi yayınlandı.

Buna göre oyunun en güçlü sürücüsü 99 üzerinden 94 puanla Lewis Hamilton olacak. Valtteri Bottas ve Max Verstappen 90, Sebastian Vettel ise 89 puan değerinde olacak. İlginç şekilde Charles Leclerc 86 puanda kaldı.

Oyunun en düşük değerli sürücüsü ise sadece 64 puana sahip olan Nicholas Latifi olacak.

F1 2020 sürücü puanları:

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (87) - Antonio Giovinazzi (73)

Alpha Tauri: Pierre Gasly (80) - Daniil Kvyat (80)

Ferrari: Sebastian Vettel (89) - Charles Leclerc (86)

Haas: Romain Grosjean (80) - Kevin Magnussen (78)

McLaren: Carlos Sainz (82) - Lando Norris (79)

Mercedes: Lewis Hamilton (94) - Valtteri Bottas (90)

Racing Point: Sergio Perez (85) - Lance Stroll (78)

Red Bull: Max Verstappen (90) - Alex Albon (79)

Renault: Daniel Ricciardo (87) - Esteban Ocon (80)

Williams: George Russell (75) - Nicholas Latifi (64)

Diğer dört kategoriye bakıldığında ise "Deneyim" kategorisindeki en yüksek puan 99 üzerinden 98 puana sahip olan Kimi Raikkonen'e verildi.

Yetenek kısmında en yüksek puan 94 ile Max Verstappen'e verilirken, farkındalık kısmında en yüksek puan 99 ile Valtteri Bottas'a verildi.

Son olarak tempo kısmındaki en yüksek puanı ise 96 ile Max Verstappen ve Lewis Hamilton aldı.

Skora sahip olan kategoriler ve açıklamaları:

Deneyim – Sürücünün daha çok deneyim puanına sahip olması, oyunda araç geliştirmede kullanılan 'Kaynak Puanı' girişinin artmasına yardımcı oluyor.

Yetenek – Sürücünün daha çok yetenek puanına sahip olması, sürücünün daha verimli geçişler yapmasına yardımcı oluyor.

Farkındalık – Bu kategoride puanın yüksek olması ise sürücünün, işler zorlaştığında, araç kontrolünün daha yüksek seviyede olmasına yardımcı oluyor.

Tempo – Tempo puanının artması ise sürücünün yarış boyunca daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

Tüm puanlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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