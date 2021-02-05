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Formula 1 / Son dakika

F1, pilotların sosyal mesajlardaki rollerini tartışmak için Bahreyn'de bir zirve planlıyor

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F1, pilotların sosyal mesajlardaki rollerini tartışmak için Bahreyn'de bir zirve planlıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

F1, Bahreyn'de pilotlarla bir araya gelerek serinin elçileri olarak sorumluluklarını hatırlatmak ve onların bu sosyal mesajlardaki rollerini tartışmak için bir zirve düzenlemek istiyor.

F1, son zamanlarda sosyal problemlerle ilgili daha büyük ses getirmeye başladı ve geçtiğimiz yıl 'We Race As One" programını başlatarak bu gibi çeşitli projeler geliştirme sözü verdi.

Göreve yeni gelen F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali geçen ay, pilotların temsîli yüzler olduğunu ve bunun farkında olmaları gerektiğini söyledi. Domenicali, F1'in sosyal konulardaki mesajlarını daha da ileri götürmeleri için onlara sorumluk verdiğini belirtti.

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ırkçılık, adaletsizlik ve insan hakları gibi konuları vurgulamak için F1 padoğuna uzun süredir liderlik ediyor. İngiliz pilot, gelecekte bu temalardaki çeşitliliği arttırmak için patronlarla daha da yakından çalışmaya oldukça istekli.

Domenicali, Hamilton'un bu tür sportif olmayan konulardaki faaliyetlerini vurgulayarak onun F1 için "gerçekten çok önemli" olduğunu ve bu konularla ilgili gelecek planları üzerine tartışmak için Bahreyn'deki sezon açılış yarışında tüm sürücülerle yüz yüze görüşmeyi planladığını söyledi.

Domenicali, Motorsport.com'un dahil olduğu basın mensuplarına, "Tüm sürücülere, F1'in iyilik elçisi olmanın ne kadar değerli olduğunu anlamaları için şahsen bir mektup gönderdim."

"Sadece sporun kendisinden değil, F1'in 'We Race As One' gibi gerçekten odaklanacağı değerlerden ve birlikte yürütmek istediğimiz çeşitli ve sürdürülebilir projelerden bahsediyorum."

"Onları en yakın zamanda -mümkün olursa- fiziksel olarak buluşmamız gereken bir toplantıya davet ettim. Hedef, bunu Bahreyn'de gerçekleştirerek bu fırsatı gerçekten tartışmak ve paylaşmak olacak."

"F1'de bulunan genç, yetenekli ve harika birçok sürücünün bir pilottan daha fazlası olduklarını onlara izah etme fırsatınızı kaybedemeyiz. Büyük sorumlulukları var, onlar bu sporun yüzü."

"Davranış ve sözlerinin önemini anlamalılar; onlara örnek olarak liderlik etme yaklaşımını onlarla paylaşmayı umuyorum."

Son aylarda sürücü davranışıyla ilgili en çok konuşulan konulardan biri Haas'ın yen çaylağı Nikita Mazepin ile ilgiliydi. Genç pilot, Aralık ayında Instagram'a bir kadınla birlikte uygunsuz halde olduğu bir video yüklemişti.

Mazepin'in eylemleri hem takım hem de F1'in kendisi tarafından kınansa da Haas konuyu kendi içinde hallettiğini söylemişti.

Domenicali, "Yaptığı şey çok net şekilde kabul edilebilir değildi."

"Özür diledi. Yaptığı şey üzerine bizim yaklaşımımızın şaka kaldırmayacak ciddiyette olduğunu anladıklarından emin olmalıyız. Bu mümkün değil. Rol model olduklarını ve bunu benimsemeleri gerektiğini anlamalılar."

"Bunu sadece onunla değil, hep birlikte tartışacağız. En uygun zamanda her birinin sporumuz için ne kadar önemli olduğunu anlamaları adına onlarla bir toplantı yapmak istiyorum." dedi.

 

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Editör Luke Smith

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