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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes motoruyla "gelecekte" zaferler kazanmak istiyor

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McLaren, Mercedes motoruyla "gelecekte" zaferler kazanmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Mercedes motoruna geçişle beraber gelecekte zaferler kazanmayı hedefliyorlar.

McLaren, 2020 sezonunda 2012'den sonra ilk kez şampiyonada ilk üçe girmeyi başarmıştı ve yeni sezonda bu ivmeyi korumak istiyorlar.

Zak Brown önderliğindeki İngiliz ekip, yeni sezonda Mercedes motoruna geçecek ve Daniel Ricciardo gibi kendisini yarışlar kazanarak kanıtlamış hızlı bir pilota sahip olacak.

McLaren'ın 2021'de çok büyük bir ilerleme kaydetmesi beklenmiyor ancak proje gelecek için oldukça umut verici görünüyor.

McLaren patronu Zak Brown, Mercedes motoruyla beraber gelecekte yeniden yarış galibiyetlerine dönebileceklerini düşünüyor.

Brown, "Çok heyecanlıyız. Mercedes ile harika bir geçmişimiz var."

"Daimler'in CEO'su olan Ola Källenius büyük bir McLaren fanı ve geçmişte McLaren'la birlikteydi."

"Brixworth [Mercedes'in güç ünitesi departmanı] kısmında pek çok dostumuz ve ailemiz var. Bence onlar da aynı derecede heyecanlılar."

"Yani birlikte yarışlar kazanabileceğimiz ve umuyorum en öndeki her kimse, -ki muhtemelen Mercedes Grand Prix takımı olacaktır- onları zorlayabileceğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.
 
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Editör Kemal Şengül

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