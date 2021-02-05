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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ilott, 2021'de cuma antrenmanlarına katılacak"

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Binotto: "Ilott, 2021'de cuma antrenmanlarına katılacak"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Callum Ilott'un 2021'de müşteri takımlarıyla cuma antrenmanlarına katılacağını söyledi.

Ferrari'nin genç sürücü akademinde yer alan Callum Ilott, geçen sezon Formula 2'yi şampiyona ikincisi olarak tamamladı ve Ferrari'nin yeni test/yedek pilotu oldu.

Ferrari simülatöründe bolca vakit geçirecek olan Ilott, yeni sezonda Formula 2'ye geri dönmeyecek.

Mick Schumacher'in yanı sıra Nikita Mazepin ve Yuki Tsunoda yeni sezonda F2'den Formula 1'e geçerken, Ilott aynı fırsatı yakalayamayacak.

Buna rağmen Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ilott'a cuma antrenmanlarında piste çıkma fırsatı vereceklerini söyledi.

Binotto, "Mick'in Formula 1 deneyimi Haas'ta başlıyor. Ancak örneğin Robert Shwartzman gibi F2'de yarışan genç sürücülerimiz var."

"Ayrıca Callum Ilott'a sahibiz. Bizim test sürücümüz olacak, simülatörde sürüş yapacak ve [müşteri takımlarıyla] cuma antrenmanlarına katılacak." dedi.

Ilott, geçen hafta Fiorano'da yapılan test sürüşüne katılmış ve 2018 SF71H ile 50'yi aşkın tur atmıştı.

Genç sürücünün yeni sezonda hangi seride yarışacağı ya da yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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