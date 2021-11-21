F1 pilotları, yarış kuralları konusunda neden hâlâ karmaşa yaşıyor?

Bu tür etkinlikler çoğu zaman bir rutinden ibarettir ve çok hızlı bir şekilde sonuçlanırlar ancak son pilotlar toplantısı normalden daha uzun sürdü ve hızlı bir şekilde yarış kurallarının - özellikle Brezilya GP'de Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşananların - tartışıldığı bir toplantıya dönüştü.

O konu, günün daha erken saatlerinde FIA hakemleri tarafından görüşülmüştü. Mercedes'in araç üstü görüntülerin ardından yapmış olduğu olayın yeniden incelenmesi yönündeki talebi reddedildi. O görüntüler de hakemlerin düşüncelerinde değişikliğe neden olmadı.

Pilotlar, hakemlerin olayı yeniden incelenmesini ya da yeniden incelenme sürecinde tekerlek tekerleğe mücadelede neye izin verilip neye izin verilmediği konusuna daha fazla açıklık getirilmesini umuyorlardı.

Bu toplantı sayesinde pilotlar konuyla alakalı görüşlerini dile getirdiler. Bu kapsamda pilotlar daha önceden yaşadıkları olayları gündeme getirdiler. Onlardan birisi de Brezilya'da Lance Stroll'le olan kazası nedeniyle Yuki Tsunoda'nın aldığı cezaydı.

Yaşananların hemen ardından yapılan incelemede, Verstappen'in araç üstü görüntülerinin hakemlere neden hemen verilmediği konusu da gündeme geldi ve Ross Brawn, F1 adına bir açıklamada bulundu.

Interlagos hakemlerinin orijinal kararında değişikliğe gitmediği için doğal olarak mutlu olan Verstappen, Cuma günkü toplantının pozitif geçtiğini söyledi.

Verstappen, "Bence her zaman, herkesi sizin düşündüğünüz şekilde aynı süreci yaşamaları için hizalamaya çalışılır."

"Herkes farklıdır, öyle değil mi? Herkesin yarışmayla, savunmayla ve geçiş yapmayla alakalı kendi düşüncesi vardır ve tabii ki FIA için de, nasıl desem, herkesle aynı çizgide olmak çok zor bir şey."

"Tabii ki bir karar veriyorlar ancak her pilotun farklı düşüncesi oluyor. Dünkü toplantıda herkes düşüncesini dile getirdi ve ardından FIA, yaşananların arkasındaki süreci açıkladı."

"Uzun bir yol kat ettik ve çok uzun bir toplantıydı. Ve evet, günün sonunda her şey oldukça açıktı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Verstappen gibi iyimser olan pilot sayısı çok fazla değildi. Verstappen'in yukarıdaki sözleri söylediği basın toplantısında yanında oturan Hamilton, toplantının sonucu konusunda pek heyecanlı değildi.

Hamilton, "Hayır, bence açık değil. Max dışında her pilot açıklık getirilmesini istedi. Pilotların çoğu bir açıklık getirilmesini söyledi ancak söylenenler çok açık değildi. Bu yüzden evet, pist sınırlarının neresi olduğu hâlâ açık değil. Açık bir şekilde geçiş yaparken pist sınırları beyaz çizgiler değil... Ancak evet, durum bu."

"Biz sadece istikrar istiyoruz. Son yarıştakiyle aynı olay yaşandıysa, o zaman tüm senaryolarda aynısı olursa, o zaman sorun yok." dedi.

Masi'nin bu konuda yaklaşımı hep aynı oldu. Masi, her olayın kendi içinde farklı olduğunu ve kendi içerisinde yaşananlarla değerlendirilmesini istiyor.

Bunun arkasında bir mantık var ancak birçok pilot, hakemler odasında görüntü olarak çok benzer olaylarda neden farklı sonuçlar çıktığını merak ediyor.

George Russell, Verstappen'in Brezilya'da sınırları aştığı ve bu yüzden cezalandırılması gerektiği yönündeki düşüncesini söylemekten kaçınmadı.

GPDA Direktörü olan Russell, "Ne yazık ki cuma günü bir sonuç çıkmadı. Her olayın, yaşandığı piste göre bağımsız bir şekilde değerleendirilmesi gerektiği konusunu takdir ediyorum."

"Ancak bana göre son yaşananlar çizgiye yakın bile değildi, çizginin çok ötesindeydi. Yarışın son turunda yaşanmış olsaydı, Max'e net bir şekilde ceza verilirdi. Kendi kendinize 25 metre geç fren yapamazsınız."

"Aynı şekilde Tsunoda ve Stroll ile yaşananlarda, Tsunoda o olay için kesinlikle cezalandırılmamalıydı. O hamleyi yapma hakkına sahipti, kontrolsüz değildi, lastikleri kilitlemedi ve rahat bir şekilde apeksi dönebildi."

"Geçen haftaki sonuçlar konusunda tüm pilotlar için biraz talihsizlik vardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Russell, günün sonunda Verstappen'e hiç ceza verilmediğini ve sonuçta bir şeyin değişmediğini ancak Silverstone'da benzer bir olay için Mercedes pilotuna ceza verildiğini söyledi.

Russell, "Max'in sırf Lewis yarışı kazandığı için cezalandırılmadığını düşünüyorum. Yaptırımlarda ya da olayın yargılanmasında sonucun etkisi olmamalı. Olayı kendi içerisinde yargılamalısınız."

"Bu yüzden bize her zaman olayın sonucunun değil, olayın kendisinin önemli olduğunu söylüyorlar. Gerçekten bilmiyorum. Günün sonunda hepimiz sert yarışmak istiyoruz ancak o sertti ve adil değildi. Biz sert, adil yarış istiyoruz." dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, son toplantıya rağmen hâlâ sınırları bilmediklerini söyledi ve Russell'ın görüşlerine destek verdi.

Sainz, "George'a katılıyorum. Kış döneminde spor olarak nasıl yarışmamız gerektiği konusunda derin konuşmaların olacağını düşünüyorum. İçerideki aracın dışarıdaki araca yer bırakıp bırakmaması gerektiğini konuşacağız."

"Belki de tüm yaklaşımı yeniden düşünmemiz gerekecek çünkü bu sene yaşananlara bakarsak, pilotların neler yapmaları gerektiği konusunu hâlâ tam olarak anlayamadıkları çok açık."

"Ve evet, son 3 yarışa bakalım. Umarım daha fazla benzer şeyler, Avusturya ya da Brezilya'da yaşananlar gibi olaylar yaşamayız. Bakalım gelecek sene için spor olarak ilerleyebilecek miyiz?" dedi.

Pilotlar, mücadelenin sıcağında karar verirken sınırların neresi olduğunu, onları ne kadar zorlayabileceklerini daha iyi bilmek istiyorlar.

Sainz, "Bunu bilmemiz gerek. Dış tarafta kalan aracı virajda dışarı doğru zorlayıp zorlayamayacağımı bilmem gerek. Bunu yaparsam ne alacağımı bilmem gerek. Bunu bir kez yaparsanız, sadece uyarı mı gelecek bunu bilmem gerek."

"Birkaç defa yaptığınızda bir uyarı alırsanız dördüncü kez yaptığınızda ne olacak? Ya da Avusturya'daki gibi doğrudan ceza mı alacaksınız?"

"Şu anda spor ya da pilotlar olarak bunu bilmiyoruz ve cevap istiyoruz. Michael ve hakemlerin her zaman tam olarak aynı olmadıklarını biliyoruz. Gelecek seneye girerken neler olacak göreceğiz. Gelecek sene bu konuda iyi bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum."

"Spor olarak siyah ve beyazı mümkün olduğu kadar birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Asfalt kaçış alanlarının bu tür olayları nasıl desteklediği konusunda birçok konuşma oldu ve benzer şekilde dışarıda çakıl kaçış alanı varsa, dışarı itilen pilotlar daha fazla yara alıyor. Bu yüzden dışarı iten pilotların daha sert cezalandırılması gerektiği savunuluyor.

Sainz, "Bir yarış pilotu olarak bana göre bu konuda fark olmamalı. Pist dışında her zaman farklı tür kaçış alanları oluyor. Taraftarlar için pilotlar olarak yarışları daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Bordürlerin diğer tarafında ne olduğu, mücadeleleri etkilememeli." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Austin'deki yarışta benzer bir olayı Kimi Raikkonen'le yaşamıştı. O olayda Raikkonen cezalandırılmadı. Masi, Meksika GP hafta sonundaki toplantıda Alonso'nun Raikkonen'in üzerine doğru çok fazla açıldığını ve Raikkonen'in de pist dışından geçerek hata yaptığını söyledi. Alonso, bu sene birçok karardan mutsuz olduğunu dile getirdi.

Alonso, "Hepimiz daha fazla istikrar olması, kuralların siyah - beyaz olması gerektiği konusunda hem fikiriz. Kurallar gri olduğunda, bazen onlardan faydalanıyorsunuz ancak bazen de pist üstündeki kötü adam ya da aptal oluyorsunuz."

"Bu yüzden kuralların siyah - beyaz olması daha iyi. Hep birlikte bunu iyileştirip iyileştiremeyeceğimize bakalım. Bunun sadece FIA'nın sorunu olduğunu düşünmüyorum. Pilotlar, takımlar ve FIA olarak daha iyi kurallara sahip olmak için birlikte çalışmamız lazım." dedi.

Cuma günkü toplantının her şeyi daha açık hale getirip getirmediği sorulduğunda Alonso, "Açıkçası bir açıklama yaptıklarında, neden bunu yaptıklarını gerekçeleriyle anlatıyorlar. Tamam, bu anlaşılır bir şey ancak bunun üzerine biz, diğer zamanlarda neden tersini düşündüklerini soruyoruz. Ancak onlar her zaman haklılar. Sorun burada!" şeklinde cevap verdi.

McLaren pilotu Lando Norris, "Artık bazı şeyler daha net ancak bazıları değil. Açık olan şey, her olayın aynı görünse dahi aynı olmayacağı. Bu yüzden içerisinde bulunduğumuz farklı koşulları bilmek zor olacak."

"Birçok şey açıklandı ancak net bir tarif vererek neyi yapabileceğinizi, neyi yapamayacağınızı söylemek zor." dedi.

Pilotlar son senelerde "yarışmalarına izin verilmesi" prensibini takdir ediyorlar. Masi, Brezilya'daki dördüncü virajda hakemlerin yaklaşımının bu şekilde olduğunu açıkladı. Ancak yaşananlara bakarsak, pilotlar her zaman benzer yaklaşıma sahip olmuyorlar.

Daniel Ricciardo, "Ceza verilmesi doğrudur ancak birkaç sene önce pilotlar olarak yarışlarda biraz serbestlik istedik. Birisi üstünüze çıkıyorsa, gelecekte sizin de aynısını yapma hakkınız olacak."

"Ben buna tam olarak varım, bu yüzden cezanın ne olduğu konusunda çok fazla sıkılmak istemiyorum. Sert olanlar her zaman ceza alacaklar. Bazı %50-50 olan olaylarda, bazılarının ceza almadan kurtulduğunu göreceksiniz. Bunun çoğuna katılıyorum." dedi.

Aynı kurallar pistteki tüm pilotlara eşit bir şekilde uygulanmalı. Ancak, kaçınılmaz olarak Katar'da ve son iki yarışta Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadeleye odaklanılacak. Kalan yarışlardaki şampiyonluk mücadelesinde iki pilot pist üstünde yine karşı karşıya gelebilir.

Masi ve FIA hakemleri bu açıdan, adil bir mücadele olması konusunda yoğun baskı altında olacaklar ve bu kolay bir görev olmayacak gibi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, "Bence bu çok tehlikeli. Dün olanlar (yeniden inceleme talebinin reddedilmesi) ve Brezilya'da yaşananlar, çimenlerin yüksek olduğu bir yerde topa vurup topun kaybolmasını beklemeye benziyor."

"Kalan 3 yarışın herhangi birisinde tartışmalı bir olay yaşanırsa, her şey açık bir şekilde formüle edilmediği için bunun yaratacağı kutuplaşmayı ve tartışmayı hayal edebiliyor musunuz?"

"Brezilya'da yaşananların sonucu ilk karar açısından bizim için olumsuz olsa dahi, sonuç analizinin daha iyi olmasını kabul ederdim. Bu sayede gelecek yarışlar herkes için daha kolay olurdu." dedi.