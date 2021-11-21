Wolff: "W12'nin arka kanadıyla ilgili fotoğraf 'hayali' bir şey gösteriyor"

Red Bull, Lewis Hamilton'ın Brezilya'da düzlüklerde büyük bir hız avantajına sahip olmasının ardından Mercedes'in arka kanadının yasallığını sorgulamaya başladı ve bu konudaki endişelerini açık bir şekilde dile getirdi. Bu da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açtı.

Red Bull patronu Christian Horner, cuma günü Mercedes'in arka kana kanadının yan kısmındaki izlerin, kanadın esnediğinin işareti olduğunu söyledi ve bu konuda FIA'ya protestoda bulunacaklarını belirtti.

Horner hatta cuma günkü basın toplantısında Wolff'tan bu işaretlerin ne olduğunu açıklamasını istedi. Bunun üzerine Wolff, "Bence izin verilen şeyler dahilinde" diyerek gayet soğukkanlı davrandı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, takımın FIA'yı istedikleri incelemeyi yapmaya davet etti ve şu anda ellerindeki arka kanatla alakalı hiçbir yasal problem olmadığını belirtti.

Cumartesi günü Motorsport.com'a konuşan Wolff'a ise, Red Bull'un elindeki görüntüler soruldu ve bu konuda yorum yapması istendi.

Bunun üzerine Wolff, "Bu fotoğrafı nereden aldıklarını ya da gerçekte neyi gösterdiğini bilmiyorum. Fakat bu, hayali bir şey gösteriyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

FIA, Cumartesi günü Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarından sonra, arka kanatlar için fazladan yük testleri uyguladığını doğruladı.

Horner bu çalışmalardan memnundu ve Mercedes'in düzlük hızının, bu testlerden sonra aniden Red Bull ile benzer seviyeye indiğini belirtti.

Hamilton, Brezilya'daki sıralama turlarında en yüksek hız noktasında 327.5 km/s hıza çıkarken, Verstappen 318.5 km/s hıza çıkabilmişti. Katar sıralama turlarında ise Hamilton 323.9 km/s hıza, Verstappen ise 320.5 km/s hıza ulaştı.

Wolff, "Buradaki pist, ilginç şekilde güce karşı daha az duyarlı ve bence onlar (Red Bull) iyi bir iş çıkardılar."

"Daha büyük kanatla birlikte düzlük hızları bizimkiyle aynı. Yani, mutlu olmalarından ötürü mutluyum."

"Suudi Arabistan'a gittiğimizde, belki yine bazı yorumlar duyarız. Artık başlatılan tartışmaları ve konuşulan şeyleri takip edemiyorum."

"O taraftan gelen söylentileri yorumlamaya ayak uydurmakta zorlanıyoruz." dedi.

Horner'ın yorumlarının, olası protesto tehdidinin önlendiğini gösterip göstermediği sorulduğunda Wolff, "Olabilir, ne yapmayı planladıklarını bilemiyorum.

"Daha önce de söylediğim gibi bunu takip edemiyorum, bir şekilde düşüncelerini okuyamıyorum. Bunlar oldukça değişken görünüyor."

"Fakat sorun değil. Daha fazla benzin dökerek, alevleri harlamak istemiyorum. Kendimize bakmaya ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyoruz."

"Hâlâ 14 puan gerideyiz, yarın iyi bir yarış yapmamız gerekiyor. Önemli olan bu." dedi.