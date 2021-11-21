Katar GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı da belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotlarının elinde iki set yeni sert ve iki set yeni orta hamur var.

Valtteri Bottas'ın elinde ise iki set yeni sert ve üç set yeni orta lastik bulunuyor.

McLaren pilotlarının yanı sıra Charles Leclerc'te iki set sert ve bir set orta lastik bulunurken, Carlos Sainz'ın elinde bir set sert ve üç set orta lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki hamurlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda Brezilya Grand Prix'sinde çift pit stop yapılmasını bekliyor.

Pirelli'ye göre yarış için en hızlı strateji çift pit stop olacak. Bunun için yarışa orta lastikle başlanması, 17 ila 32. turlar arasında pite girip, sert lastiğe geçilmesi, ardından 42 ila 47. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp sert lastikle finiş görülmesi gerekiyor.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastiklerle başlamak, 17 ila 23. turlar arası pite girip sert lastiği takmak ve 47 ila 52. turlar arasında bir başka pit stop daha yapıp orta lastikle finiş görmek olacak.

Üçüncü en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak, 17 ila 23. turlar arasında pite girip sert lastiğe geçmek ve 48 ila 54. turlar arası son pit stopu yapıp, yumuşak lastikle finiş görmek olacak.

Tek pit stop "yavaş" strateji olarak açıklandı. Bu stratejide, yarışa orta lastikle başlamak ve 27 ila 32. turlar arası pite girip, sert lastikle finiş görmek gerekiyor.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 2 - - 3 77. V. Bottas Mercedes 2 - 3 - - 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 3. D. Riccardo McLaren 2 - 1 1 - 3 4. L. Norris McLaren 2 - 1 - - 4 5. S. Vettel Aston Martin - 2 - 2 - 3 18. L. Stroll Aston Martin - 2 - 3 - 2 14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - - 4 31. E. Ocon Alpine 1 - 3 1 1 1 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 1 1 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - 3 - - 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 2 - - 2 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - 2 - - 3 7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 1 3 1 1 1 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 1 3 - - 2 9. N. Mazepin Haas F1 1 1 3 - - 2 47. M. Schumacher Haas F1 1 1 3 - - 2 63. G. Russell Williams 2 - 1 - - 2 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - - 2