F1, 11 Şubat'taki toplantıyla motorların gelişimini dondurmaya hazırlanıyor!

Red Bull, 2021 sonrasında spordan çekilecek olan Honda'nın güç ünitesini bağımsız olarak kullanmaya devam etmek istiyor ve bunun için motorların dondurulması konusunda baskı yapıyor.

Auto Motor und Sport, bugün motor tarafıyla ilgili özel bir haber yayınladı ve bu habere göre kritik motor oylaması 11 Şubat'ta yapılacak.

AMuS'un haberine göre bu toplantıda motorların gelişiminin dondurulması yönünde karar çıkması bekleniyor. Bu, 2021 yılından itibaren motor gelişiminin dondurulacağı ve yeni motor yönetmeliklerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılına kadar hiçbir üreticinin gelişim çalışması yapamayacağı anlamına geliyor.

Motorların dondurulmasına yönelik bu olumlu görüşün ardından Red Bull, spordan çekilen Honda'nın güç ünitelerini bağımsız şekilde kullanmaya devam edecek.

Ancak iddialara göre Red Bull ve Honda arasında yapılan görüşmeler pek de sorunsuz değildi.

AMuS'a göre Honda, motorlarını kullanma izni vermesinin karşılığında, verilerin ve yapım detaylarının üçüncü şahıslara veya gelecekteki motor partnerlerine verilmemesi yönünde garanti istiyor.

Bu, Audi'nin 2025'ten sonra Formula 1'e girebileceği ve Red Bull'un yeni partneri olabileceği yönündeki söylentilerinin Tokyo'ya kadar ulaştığını gösteriyor.

Motorların dondurulmasıyla birlikte F1 üreticilerinin, E10 yakıtlarını kullanacak şekilde düzenlenmiş 2021 motorlarını kullanmaya devam etmesi gerekecek.

Aynı zamanda farlı üreticilerin motor gücünün nasıl eşitleneceği hakkında soru işaretleri var.

İddiaya göre, motor gelişiminin dondurulmasının ardından güç üniteleri arasındaki farklar 20 beygirden fazla (%2) olamayacak. Eğer fark daha fazlaysa bir dizi -henüz tartışılmamış- seçenek olacak.

İlk seçeneğe göre geride kalan üreticilerin daha fazla yakıt harcamasına izin verilecek. Ancak bu, çevreyi koruma amaçlayan Formula 1'in konseptine uymuyor.

İkinci seçenek ise, belli bir performans düzeyine gelene kadar diğer üreticilerin gelişimine izin vermek olabilir. Ancak bu, Red Bull için pratik bir çözüm değil. Çünkü 2022 itibariyle bu motoru geliştirebilecek kimse olmayacak.

Aynı zamanda 11 Şubat'taki F1 Komisyonu toplantısında 2025'ten sonra hangi motorların kullanılacağı konusunda da büyük adımlar atılması bekleniyor.