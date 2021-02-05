Domenicali, Portekiz GP yerine Bahreyn'de çift yarış olabileceğini doğruladı

Mevcut 2021 F1 takvimine göre sezon 28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak, onu 18 Nisan'da Imola'da sezonun ikinci yarışı takip edecek. Imola'daki yarışın ardından 2 Mayıs'ta bir yarış daha düzenlenmesi planlanıyor ve o yarışın Portekiz GP olması bekleniyor.

Ancak son dönemde ülkedeki ve Avrupa'daki vaka sayılarının artması nedeniyle Portekiz GP umutları sönmeye başladı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, son kararlarını vermeden önce önümüzdeki günlerde yarış organizatörleri ile görüşecek. Domenicali, şu an için mevcut takvimin korunacağı konusunda umutlu olsa da gerekli olması halinde acil eylem planlarının hazır olduğunu söyledi.

Seçeneklerden birisi, Bahreyn'de art arda iki yarış düzenlenmesi ve Imola'nın 3. yarış olarak takvimde yer bulması.

Motorsport.com'un da içerisinde bulunduğu toplantıda konuşan Domenicali, "Takvimde bir TBC (belirsiz) bir yer var. O boşluk Portekiz olacaksa, o zaman Portekiz olarak yazılır."

"Portekiz olarak yazılmamasının nedeni, oradaki durumun henüz netleşmemiş olması. Bir şey açıklayabilecek duruma geldiğimizde, açıklayacağız. Bu önümüzdeki iki ay içerisinde değil, önümüzdeki günlerde olacak."

"Bu hafta sonu, durumun ne olduğunu anlamaya dair bazı toplantılarım olacak. Olası planlardan birisi B planı. Bu durumda Bahreyn'de iki yarış olabilir. Ancak bu, planlardan birisi ve henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Takvimi olduğu gibi tutmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Tüm dünyada koronavirüs durumunun nasıl gelişeceği bilinmiyor olsa da, Domenicali 23 yarışlık bir takvimi gerçekleştirmeyi umduklarını söyledi.

Domenicali, "Herkes bu senenin daha kolay olacağını düşünüyordu ancak mevcut duruma bakarsak, öyle olmuyor. Ancak takvimdeki yarış sayısına ulaşabileceğimiz konusunda tamamen eminiz."

"Bu bir mücadele ancak sahip olduğumuz ilişkilerle bunun gerçekten olabileceğinden eminiz. Ancak hayal edebileceğiniz üzere diğer olasılıklara hazır olmak için akıcı ve esneğiz."

"Daha şimdiden farklı planlarımız - B, C, D, A planlarımız - var. Bugün için planlanmış şeyler, yarın farklı olabilir. Bu yüzden her gün tüm organizatörlerle iletişim halindeyiz." dedi.

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