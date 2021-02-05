Tost: "Tsunoda ile test yapmak için çok fazla çalışma yapmamız gerekti"

Takımlar, maliyeti kısmak amacıyla sezon öncesi testlerinin sayısını azalttılar. Ancak tuhaf şekilde yeni sezona hazırlanmak amacıyla özel testler yapıyorlar.

Ferrari geçtiğimiz günlerde Fiorano'da özel bir test gerçekleştirirken, AlphaTauri hem Imola'da hem de Misano'da 2019 aracıyla özel testler yaptı.

Çaylak pilot Yuki Tsunoda, geçtiğimiz hafta Imola'da AlphaTauri renklerinde boyanmış 2019 Toro Rosso STR14 ile iki günlük bir test yaptı. Bu hafta çalışma devam etti, ancak bu kez bir başka İtalya pisti olan Misano'da direksiyona geçti ve önümüzdeki hafta Imola'da yeniden direksiyon başına geçecek.

Ancak pandemi nedeniyle Avrupa'da seyahat kısıtlamaları olduğu için tüm bunları organize etmek kolay olmadı. Faenza merkezli ekip, 2018'den beri Honda Honda ile çalışıyor ve Japon mühendisler olmadan motoru çalıştırmak imkansız.

AlphaTauri takım patron Franz Tost, Motorsport-Magazin ile yaptığı özel röportajda, pandemi nedeniyle kendileri için test sürecinin zor geçtiğini belirtti.

Tost, "Test çok fazla çaba gerektirdi. Honda teknisyenleri üç hafta önce İtalya'ya geldi ve iki hafta karantina altında kalmak zorunda kaldılar, bu olmadan hiçbir şey yapamazdık."

"Ancak bu çabaya değiyor. Çünkü bu sayede sezon başına kadar bir Formula 1 aracında yaklaşık 3.000 kilometre yol kat etmiş olacağız." dedi.

Tost, hedeflerinin Yuki Tsunoda'yı yeni sezona hazırlamak olduğunu söylerken, Pierre Gasly'nin COVID-19 nedeniyle Misano testine katılamadığını dile getirdi.

"Yuki'nin geçen yıl Formula 2'yi üçüncü sırada tamamlayıp, süper lisans almasının ardından kendisi için uygun bir kış testi programı bulmamız gerektiği açıktı."

"Pierre normalde Misano'da aracı sürecekti, ancak COVID-19 testi pozitif çıktı."

"Şimdi Pierre için başka bir programı nasıl organize edeceğimizi düşünmeliyiz. Bu sadece testle ilgili değil, çekim fırsatı vb. şeyler de var. Bunların hepsini biraz ertelemeliyiz. Ancak bu durumun avantajlarını da görmeliyiz: Şimdi hastalanmak sezon içerisinde hastalanmaktan daha iyidir."

Takım önümüzdeki hafta Imola'da bir başka test daha yapmayı planlıyor ve Gasly'in testte yer alıp almayacağı şimdilik belirsiz.