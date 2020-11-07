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F1'in önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın "spor eliyle maskeleme" yaptığı iddiasına cevap verdi

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F1'in önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın "spor eliyle maskeleme" yaptığı iddiasına cevap verdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Birtakım önemli Formula 1 figürleri, yarış konusunda Amnesty International’ın eleştirilerine rağmen takvime yeni eklenen Suudi Arabistan Grand Prix’sinin olumlu bir etki bırakmasını umuyor.

F1 Perşembe günü, ülkeyle yaptıkları uzun dönemlik bir anlaşma sonucu Suudi Arabistan Grand Prix’sinin 2021 itibariyle takvime eklendiğini duyurdu.

2023’te Qiddiya’da inşaatı bitecek piste geçmeden önce önümüzdeki sene itibariyle Jeddah’da bir gece ve şehir yarışı düzenlenecek.

Fakat bu duyuru Amnesty International’ın tepkisini aldı, sivil toplum örgütü grand prix’nin düzenlenmesinin “ülkenin asgari düzeyin altındaki insan hakları bakış açısı ve hareketlerini spor eliyle maskelemek için devam eden girişimlerinin bir parçası” olduğunu söyledi.

F1 geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan’da düzenlenmeye başlayan büyük spor organizasyonları kervanına son eklenen oldu, öncesindeyse: Formula E, futbol, boks ve tenis gibi sporlar Arap yarımadası ülkesini ziyaret etmeye başlamıştı.

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff sporun birleştirici gücüne ve hepimizi daha iyi bir yere getireceğine inandığını söyledi.

Wolff: “Küresel bir şekilde yarışmamızın F1 etrafında olumlu koonuşmalara yol açtığını gördük.”

“Daha önce Formula E için galiba 1 yıl önce Riyad’da bulunduğumda gördüm değişimden etkilenmiştim. Bir ziyaretçi olarak işlerin nasıl ilerlediğini hiç bir zaman bilemezsiniz. Ama şahsen gördüğüm kadarıyla, ve yapabileceğim tek yorum da bu, ayrımcılık olmayan güzel bir etkinlik olduğu için kadın ve erkeklerin aynı yerde aynı spor etkinliğinin tadına varırken gördüm.”

“Bir yerden başlamamız lazım. Ve gördüğüm kadarıyla bir yerden başlamış ve bence dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ne yapabiliyorsak yapmalıyız.”

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Suudi Arabistan’daki yarış ve yarışın “spor eliyle maskeleme” girişimi olup olmadığı sorulduğunda F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan’daki insan hakları sorunu konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Hamilton: “Oraya giden bazı arkadaşlarım var ve bana harika bir yer olduğunu söylüyorlar ama bbir yorum yapmadan önce sorunun ne olduğunu tam olarak bilmem gerektiğini düşünüyorum.”

“Nelson Mandela yıllar önce sporun dünyayı iyiye yönlendirebilecek gücü olduğunu söylemişti. Ve bence bizim bir spor olarak olumlu yönde gelişmeler için tabi olduğumuz ve başlattığımız insan hakları, eşitlik ve dahiliyet girişimlerini halihazırda görebilirsiniz.”

“Mevcut durumda birçok ülkeye gidiyoruz ve güzel bir etkinlik düzenlememize rağmen gittiğimiz yerlerde uzun süreli bir etki bırakamıyoruz.”

“Sorulması gereken soru acaba bırakabilir miyiz? Bazı sorunlara dikkat çekebilecek ve onları değişmeye itebilecek gücün bir parçası olabilir miyiz?”

Red Bull takım patronu Christian Horner da takımların F1’in nerede yarışlarını düzenleyeceği kararını etkileyemeyeceğini söyledi ama F1 tarafından yarışın nerede düzenleneceği kararlarının her yönüyle değerlendirilerek alındığına güveninin tam olduğunu söyledi.

Horner: “Bir dünya şampiyonasına katldığımızda takvimin nerelere gideceğine karar vermiyoruz, sadece her yarışta yarışmaya imza atıyoruz.”

“F1’in yasal sahiplerine ve düzenleyici kuruluşuna gerekli araştırmaları yaptıkları ve sporun faydasına olabilecek kararlar aldığı konusunda güveniyoruz.”

“Biz siyasi bir oluşum değiliz. Spor, hiç bir zaman politik olmamalıdır.”

“O yüzden bu kararları, doğru kararları, verme konusunda onlara güveniyoruz ve yarışı düzenlemek adına nereyi seçerlerse şampiyonaya katılırken söz verdiğimiz gibi oraya gideceğiz ve yarışta en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız.”

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Editör Luke Smith

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