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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Bahreyn yarışları seyircisiz gerçekleştirilecek

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Bahreyn yarışları seyircisiz gerçekleştirilecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bahreyn Pisti, yaklaşmakta olan iki Formula 1 yarışının seyircisiz yapılacağını ve sadece sağlık çalışanları ile yakınlarına belli sayıda koltuk verileceğini açıkladı.

Pist, 29 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde iki ayrı F1 yarışına ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamaya göre Bahreyn pistindeki tribünler, sağlık çalışanlarının ailelerine açık olacak.

Liberty Media Perşembe günü yayınladığı mali raporunda kalan yarışların hiçbirinde taraftar olmasını beklemediğini zaten açıklamıştı.

Abu Dabi GP de resmi web sitesi üzerinden 13 Aralık'taki yarışın kapalı kapılar ardında yapılacağını doğruladı.

Pist yönetimi, etkinliğin halka açılmaması kararının Salman bin Hamad Al Khalifa tarafından alındığını doğruladı.

Bahreyn, F1, FIA ve medya personeli için 2020'de şimdiye kadar görülen en katı protokolleri uyguluyor. Bu kapsamda havalimanına varışta zorunlu testler yapılacak ve ardından herkes , negatif test sonuç gelene kadar 12 saat boyunca otellerde karantina altında tutulacak.

Bahreyn'deki ilk yarış normal pist düzeninde yapılacak. İkinci yarış ise şimdiye kadar hiçbir yarışta kullanılmayan oval pist düzeninde yapılacak.

Türkiye'den sonra Bahreyn'e gidecek takımlar, Bahreyn yarışlarının ardından da Abu Dhabi'ye gidecekler.

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Editör Adam Cooper

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