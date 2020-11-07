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Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

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Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"
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, Editör

Eski Lotus ve McLaren patronu Eric Boullier, Fernando Alonso'nun performansıyla pek çok kişiyi şaşırtabileceğini düşünüyor.

Eski Minardi, Renault, Ferrari ve McLaren pilotu Fernando Alonso, gelecek yıl iki yıllık aradan sonra Formula 1'e dönecek ve bu yıl şimdiye kadar iki podyum alan Renault ile yarışacak.

Alonso, son olarak 2015-18 yılları arasında McLaren için yarışmıştı ve bu dönemde beklediği sonuçları alamayınca spordan ayrılmıştı.

McLaren'da çalışırken Alonso ile çalışma fırsatı yakalayan Eric Boullier, İspanyol pilotun performansıyla insanları şaşırtabileceğini düşünüyor.

Boullier, "Kesinlikle, en az bir şampiyonluk daha kazanabilirdi ve hatta kazanmalıydı. Elbette, Fernando'yu çok iyi tanıyorum. 2010 yılında Abu Dabi'de onun dünya şampiyonu olmasını engelleyen bizim aracımızdı."

"Sonra başka olasılıklar da vardı. Geriye dönüp baktığımız zaman, fikirlerimizi ifade etmek açıkça daha kolay . Ancak kesinlikle o zamanlar takımda belli bir özgüven eksikliği vardı ve bu, belki Fernando'nun rol oynayabileceği yerdi."

"Sürücünün bazı durumlarda takımı sakinleştirmesini, çevresindeki insanların özgüvenlerini artırmasını ve insanların daha verimli çalışmaları için güven kazanmalarına yardımcı olmasını bekliyorsunuz. Ferrari'nin İtalyan basınından ötürü her zaman çok yüksek bir baskı altında olduğunu biliyorum, ancak bazen sürücünün takım içerisindeki dengenin sağlanmasına yardım etmesi gerekiyor."

 

"Her şeye rağmen Fernando, gerçek bir savaşçı, hayatını tamamen yarışlara adadı ve ve her zaman yüksek sonuçlar almak için çabalıyor. McLaren'e katıldığında ve Honda Formula 1'e döndüğünde, fikir muhtemelen Ayrton Senna ve Alain Prost'un McLaren ile kazandığı zaferleri tekrarlamaktı."

"Bence beklentiler çok yüksekti, ancak takım Fernando'nun istediği kadar rekabetçi değildi. Başka bir şey hayal etmişti ve tüm bunlar onun ciddi şekilde hayal kırıklığına uğramasına neden oldu."

"Ancak Alonso'nun Formula 1'e dönmeye karar vermesine şaşırmadım. Le Mans'da yarıştı ve bu yarışı iki kez kazandı. Triple Crown'u kazanmak için Indy 500'ü kazanmayı istiyor ancak şu anda odaklandığı konu bu değil."

"Bence hâlâ iyi performans göstermek istiyor, zorlukları seviyor. Fernando, formunun zirvesinde olduğu günlerin sona erdiğini anlıyor, ancak eminim ki pek çok kişiyi şaşırtabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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