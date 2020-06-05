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Formula 1 / Son dakika

F1, çift yarış yapılacak pistlerde heyecan için lastikleri değiştirebilir

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F1, çift yarış yapılacak pistlerde heyecan için lastikleri değiştirebilir
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Çeviren: Abdullah Çelik
5 Haz 2020 09:10

Formula 1, çift yarışın gerçekleşeceği pistlerde ikinci yarışa heyecan getirmek için ilk yarıştan farklı lastikler getirebilir.

2020 Formula 1 sezonu sonunda Avusturya ile başlayacak. Hem Avusturya'da hem de Britanya'da bu sene 2 yarış yapılacak.

Formula 1 normalde aynı pistlerde gerçekleştirilecek ikinci yarışlarda heyecan olması için sıralamalarda ters grid formülünü içeren farklı fikirler denemeyi planlıyordu ancak bunun olması için tüm takımların onay vermesi gerekiyor. Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un net bir şekilde buna karşı çıkmasının ardından ters grid fikri rafa kaldırıldı.

Motorsport.com'a konuşan Ross Brawn, "Geçen sene bu konuya baktık ve destek görmedik."

"Bu sene aynı pistte ikinci yarışı yapacağımız için, ikinci yarışta bu fikri değerlendirmenin harika fikir olacağını düşündük."

"Bu yüzden Avusturya, Silverstone ve sezonun ikinci yarısında olabilecek ikinci yarışlarda bunu deneyebilirdik."

"Ancak bunu Mercedes yüzünden yapamadık. Toto, toplantıda oldukça dürüsttü. O, 'En rekabetçi pozisyondayız ve 7. dünya şampiyonluğunu kovalıyoruz. Neden sahip olduğumuz bu pozisyondan feragat edelim? Bu öneri bizi çok daha zor duruma düşürecek' dedi."

"Bunu anladım ve saygıyla karşıladım. Keşke daha büyük pencereden bakabilseydi ancak bunu yapmadı." dedi.

Televizyon şirketleri, aynı pistte gerçekleştirilecek 2. yarışların ilkinin karbon kopyası olmasını istemiyorlar.

Bu yüzden Brawn, birilerini net bir şekilde dezavantajlı yapmadan heyecan sağlayabilecekleri yollar aradıklarını söyledi.

Geçen sene Pirelli Red Bull Ring'e C2, C3 ve C4 lastiklerini, Silverstone'a ise C1, C2 ve C3 lastiklerini getirmişti.

Brawn, "Şu anda bu konuyu görüşüyoruz. İkinci hafta sonu için iki önemli şey var."

"Birincisi herkesin ikinci hafta sonu boyunca piste çıkması. Takımlar ilk hafta sonunda ihtiyaçları olan tüm verileri toplayacakları için çok sessiz cuma olmasını istemiyoruz."

"Diğer diğeri ise 2. yarışta izleyenleri heyecanlandırabilecek bir şeyler bulmak. Bunu takımların rekabetçi statülerini bozmadan yapmak istiyoruz."

"Bir şey yapabilirsek bu çok küçük bir şey olacak.Lastik türleriyle alakalı bir şeyler yapabiliriz. Farklı tür lastikler getirirsek, o zaman takımlar yine çalışmak zorunda kalabilirler."

"Ancak bu kesin değil. Şu anda değerlendiriyoruz. Hiçbir şey olmama ihtimali de var ancak ikinci yarışı canlandırmak için bir şeyler yapabilirsek, bu iyi olacak." dedi.

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Editör Adam Cooper

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