Aston Martin, 2021 sezonu için "manşet olabilecek isimlere" bakmıyor

Bazı gözlemciler Sebastian Vettel'in gelecek yıl Aston Martin haline gelecek olan Racing Point'e geçebileceğini düşünüyorlardı. Özellikle İngiliz markasının Mercedes ile yakın bağlantılara sahip olduğu göz önüne alındığında böyle bir hamlenin gerçekleşmesi çok da sürpriz olmayacak.

Bununla birlikte Meksika'dan bazı özel sponsorları takıma getiren Sergio Perez'in takımla çok yıllık anlaşması bulunuyor. Lance Stroll'ün de kısa vadede takımdaki yeri neredeyse garanti gibi.

Otmar Szafnauer, konuyla ilgili şöyle dedi: "Sürücü piyasayı için geçtiğimiz haftalar oldukça ilginç geçti ve manşetlerde yer bulan transferlere sahne oldu."

"Bu eminim taraftarları eğlendirdi ve habercilere meyve verdi ancak bizim açımızdan bakarsanız gelecek sezonun manşeti, kokpitteki pilot değil fabrikanın üzerindeki isim olacak."

Szafnauer, 2021'den sonraki bütçe sınırı da dahil olmak üzere son düzenleme değişikliklerinin Silverstone merkezli ekip için faydalı olacağı görüşünde.

"Takımlar, F1 ve FIA arasında toplu olarak alınan kararların, sporu finansal anlamda daha sürdürülebilir hale getirmek ve herkes için ulaşılabilir bir zaman çizelgesi sunmak için gerekli süreçlere sahip olduğunu düşünüyorum."

"Nihayetinde tüm takımları bu dünyada tutmak ve taraftarlar için harika yarışlar sunmaya devam etmek hepimizin çıkarına."

"Biz her zaman underdog (değeri bilinmeyenler/geride kalanlar) olmaktan keyif aldık, tüm bu süreç boyunca bazı harika anılara sahip olduk."

"Şimdi, geleceğe bakıyoruz ve Aston Martin'in adına yakışır yeni bir tarih inşa ediyoruz."

"Bu yeni finansal kurallar, her takıma potansiyellerini ortaya koyma konusunda daha eşit bir fırsat veriyor ve bu, spor için sadece olumlu bir şey olabilir."

"Gelecek parlak görünüyor ve mutlak amacımız bu geleceğin ön saflarında yer almak."