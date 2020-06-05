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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Yeni kuralların, başarının önüne geçebilmesi beni korkutuyor"

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Coulthard: "Yeni kuralların, başarının önüne geçebilmesi beni korkutuyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Haz 2020 06:06

David Coulthard, Formula 1'in yeni kuralları hakkında açıklamalarda bulundu ve yeni kurallarla beraber başarı etkeninin etkilenmesinden büyük bir korku duyduğunu belirtti.

2021'de bütçe kısıtlamasının azaltılması ve ekstra olarak getirilen teknik kuralların değişimi ile beraber F1, performans dengeleme amacıyla aerodinamik testlerde yeni bir kısıtlama sistemine gitti ve böylece daha başarılı takımlar, daha az rüzgâr tüneli çalışması yürütecekler.

FIA ayrıca "Transfer Edilebilir Parçaların Değeri" - vites kutusu gibi - tanımı hakkında ekstra bilgiler verdi ve "azaltılan bütçe sınırı sebebiyle taşıdığı önem arttı" şeklinde bir açıklamada bulundu.

 

Autosport Podcast'in, Coulthard'ın en iyi yarışlarını incelediği özel bölümünde yeni kurallar hakkında soruları yanıtlayan 13-kez F1 yarış galibi Coulthard şunları söyledi: "Bana göre Formula 1 temel olarak her zaman belirli kurallar altında tanımlandı, herkes de buna müdahale etme hakkına sahipti ve kendi ellerinde bulunan varlıkları buna göre ortaya koyabilirlerdi." 

"Ancak başarının kısıtlanması konusunda şüphelerim bulunuyor, çünkü, daha önce de dediğim gibi, bana göre Formula 1'e geldiğinizde başarınız garanti değildir."

"Eğer bu spor size başarıyı garanti etseydi durum farklı olurdu. Formula 1'deki en büyük isim Ferrari, ve bu düşünce ile birkaç sene boyunca hep kazanmalılar. O düzende de hep şampiyon olmalılar, ancak olamıyorlar."

"Eğer bu bütçe sınırlaması ile ilgili ise tamam, gelin bir de Formula 2'ye bakalım. Orada hâlâ, herhangi bir sebeple diğer takımlardan daha iyi olan takımlar var, tarihsel olarak."

"Eninde sonunda aynı araca sahipler. Ve evet bazıları yarım milyon daha fazla veya daha az paraya sahip olabilirler, ki pek de düşük bir para değil, ancak yarışmanın diğer hallerine göre başarı burada ölçülüyor - kendi şasinizi ve kendi motorunuzu ve diğer bir sürü şeyi siz tasarlamıyorsunuz."

"Ancak Formula 1 her zaman motor sporlarının en üst noktası olmuştur ve aracın çoğunluğunda büyük bir fikri hakka sahip olmanız gerekiyordu."

Coulthard, sporun "direkt performans vermeyen parçalarının" standartlaşmasında herhangi bir sorun görmediğini, ancak şampiyonanın potansiyel olarak teknolojik gelişimi ve hızı konusundaki cazibesini kaybetmeden daha fazla ilerleyemeyeceğini belirtti.

Coulthard sözlerine şu şekilde devam etti: "Herkes SpaceX konusunda çok heyecanlandı çünkü hâlâ çok büyüleyici bir şey - bir şey geliştirerek insanları büyük bir bilinmeze gönderiyorsunuz, artık bir bilinmez değil, ama uzay boşluğuna gönderiyorsunuz."

"Bu yüzden bence hâlâ o minik sihre ihtiyaç var, biraz 'Aman tanrım, bunu Formula 1'de nasıl yaptılar?' denmesine ihtiyaç var."

"Standart bir bütçe, standart araçlarla bunu yapamazsınız. Biliyorum öyle değil, kurallar o kadar da aşırı değil, ancak çok da standart olduğu bir hale getirirsek Formula 1'in marka değeri sadece bir süreliğine sporu taşıyacak."

"Ancak bir şeyin daha hızlı olduğu bir anda, Formula 1 tüm çekiciliğini kaybedecek, çünkü insanlar kapalı pist yarışlarının en hızlı olduğu durumunu görmek istiyor."

"Formula 1'in kapalı pist yarışlarında en hızlı olduğu durumda kalması gerekiyor ve bunu büyük bir farkla yakalaması lazım."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Alex Kalinauckas

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