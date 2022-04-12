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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

F1, artık Güney Afrika'ya dönüş üzerinde çalışıyor

The Race'in haberine göre Formula 1'in bir sonraki hedefi artık Güney Afrika'ya dönmek olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1, artık Güney Afrika'ya dönüş üzerinde çalışıyor
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The-Race'in haberine göre Formula 1, son kez 1993 yılında Kyalami'nin ev sahipliği yaptığı Güney Afrika'ya geri dönmek istiyor ve bir sonraki önceliği bu olacak.

Liberty Media, 2017'de şampiyonayı satın almasının ardından tarihi yarışlarla yeni yarışlar arasında bir denge yakalamaya çalışıyordu.

Zandvoort ve Imola'daki tarihi pistler F1'e geri döndü. Aynı zamanda Katar ve Suudi Arabistan gibi iki yüksek ücretli Orta Doğu yarışı da takvime girdi. Bu yıl Miami ve gelecek yıl Las Vegas, takvime giren son yarışlar olacak.

F1'in her zaman ana önceliği Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümek oldu ve son anlaşmalarla bunu büyük oranda başarmış oldular. Artık bir sonraki odak noktası Kyalami olacak gibi görünüyor.

The-Race'e göre bunun 2024'ten önce olması pek mümkün görünmüyor. F1'in Kyalami'deki efsanevi piste gelebilmesi için pistte bazı değişiklikler yapılması ve ardından pistin FIA'dan Grade 1 lisansı alması gerekecek.

Pist, 2014'te Porsche'nin Güney Afrika CEO'su Toby Venter tarafından satın alındı. O günden beri pistte daha uzun bir start finiş düzlüğü de dahil olmak üzere bir dizi değişiklik yapıldı.

Kyalami ilk olarak FIA Grade 2 standartlarına göre geliştirildi çünkü pistin patronları bu fikre açık olsalar da nihai hedefleri F1 değildi. Grade 1 lisansı için daha geniş kaçış alanları ve TecPro bariyerleri gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Lewis Hamilton, Güney Afrika'yı takvimde görmek istediğini söylemişti.

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