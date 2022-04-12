Perez: "Avustralya, Ferrari'nin bizden üstün olduğu ilk yarıştı"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc pole pozisyonundan başladığı Avustralya GP'yi baştan sona üstün götürmüş ve galibiyete ulaşmıştı.

Monakolu pilot, lastiklerine çok iyi bakmasının ardından her iki stintin de son kısmında önemli bir fark açtı. Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla daha da rahatlayan Leclerc, damalı bayrağı Sergio Perez'in 20 saniye önünde ilk sırada gördü.

Perez, 2021 Bakü'den sonra en iyi sonucunu aldığı Avustralya GP sonrası verdiği demeçte, tempo anlamında geride kaldıklarını kabul etti.

Perez, "Ferrari gerçekten çok güçlüydü. Onlara karşı hiç şansımız yoktu. Bu, bizi gerçek anlamda yendikleri ilk hafta sonuydu."

"Sıralama turlarında yine yakın görünüyorduk ama yarışta tamamen farklı bir seviyedelerdi. Sanırım araçla ilgili bazı kötü kararlar verdik çünkü denge hiç iyi değil."

"Özellikle ilk bölüm çok zayıfı çünkü çok fazla aşınma yaşıyorduk. Ayrıca Lewis startta beni geçmişti ve bu yüzden onu tekrar geçmek önemliydi."

"Onunla savaşmak her zaman güzel oluyor çünkü sert ama adil yarışıyor."

"Sonrasında tekrar iki sıra kaybettik, Max yarış dışı kaldı ve gerçekten çok şanssızdık."

"Bu hafta sonu aracımızın bazı zayıflıkları olduğunu gördük. Bu pistin üçüncü sektörü bize hiç uymadı. Orada yanlış bir şey yapmak çok kolaydı."

"Ayrıca bugün farklı ayarlarla yarıştık. Bu yüzden önümüzdeki birkaç haftalık süreçte analiz etmemiz gereken çok şey var."

"Fakat görünen o ki Ferrari'ye kıyasla lastiklere çok sert davranıyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, 2nd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images