Hakkinen: "Şampiyonluk savaşı, kolayca üç yönlü hale gelebilir"

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Red Bull Racing, Avustralya Grand Prix'sine galibiyet hedefiyle gelse de, pazar günü Ferrari'nin çok net bir hız avantajı olduğu görüldü.

Max Verstappen, Charles Leclerc'in temposunu ayak uydurmaya çalışırken lastiklerine zarar verdi ve fark sürekli açıldı. Monakolu pilot sorunsuz şekilde finiş çizgisine ulaşırken, Verstappen yakıt sistemindeki sorunla yarışın 39. turunda yolda kaldı.

Son şampiyon böylelikle 2022 sezonunun ilk üç yarışından ikisini tamamlayamamış oldu. Leclerc ise bu sezonki üç yarıştan ikisini kazandı, birini ise ikinci bitirdi.

Eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen, Ferrari'nin çok hızlı bir araca sahip olduğunu düşünüyor.

Hakkinen, Unibet'e şöyle dedi: "Charles Leclerc her şeyi kontrolü altında götürdü."

"Yarıştan sonra aracın güçlü olduğunu ve lastikleri çok iyi idare ettiğini söyledi. Bu da aracın tutarlı şekilde çalışmasını sağlıyor."

"Üst düzey herhangi bir sürücünün istediği şey budur: Baştan sona hızlı olan ve istediğiniz şekilde tepki veren bir araç."

"Charles ilk üç yarıştan ikisini kazandı ve bir kez ikinci oldu. Max Verstappen'in cebinde ise bir galibiyet ve iki yarış dışı var. Bu seviyedeyken sürekli teknik sorunlar yaşayamazsınız. Max açıkça mutlu değil."

Mercedes, W13'te çeşitli sıkıntılar yaşasa da aracın kendisi dayanıklı görünüyor. Takım önceki yıllardaki kadar hızlı görünmese de her seferinde iki araçla birden damalı bayrağa ulaşıyor.

George Russell, Pazar günü sezonun ilk podyumunu aldı ve sürücüler şampiyonasında ikinciliğe çıktı.

Hakkinen buna dikkat çekerek şöyle dedi: "George çok güçlü bir yarış çıkardı ve bu 3. sıra çok önemliydi. Onu şampiyonada 2. görmek gerçekten şaşırtıcı."

"Şimdiye kadar George'un tutarlılığı ve aracın dayanıklılığı etkileyiciydi. George Bahreyn'de 4., Suudi Arabistan'da 5. ve şimdi Avustralya'da 3. oldu. Güvenlik aracı konusunda çok şanslı olmasına rağmen şu anda Lewis Hamilton'ın da önünde."

"Ancak bunun performansının bir yansıması olduğunu düşünmüyorum."

"Lewis ve George, takım performans sorunlarını çözmeye çalışırken Mercedes için harika bir iş çıkarıyorlar."

"Bu yüzden Red Bull'un teknik sorunları bir an önce kontrol altına alması gerekiyor. Şampiyona, bu takımlarla Ferrari arasında kolayca üç yönlü bir savaşa dönüşebilir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool