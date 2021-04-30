F1, Amerika ve Meksika yarışlarının yapılacağından emin

2021 Kanada Grand Prix'si, Kanada'da uygulanan 14 günlük karantina kuralı nedeniyle iptal edildi. Çünkü F1 personelinin mevcut şartlarda böyle bir kurala uyması mümkün değil.

Bundan ötürü yarış iptal edildi ve artık 6 Haziran'daki Azerbaycan GP'den bir hafta sonra Türkiye Grand Prix'si yapılacak.

Montreal yarışının iptal edilmesi, Amerika ve Meksika Grand Prix'sinin geleceğiyle ilgili de soru işaretlerine yol açtı.

Şu anda bu iki yarış sırasıyla 24 ve 31 Ekim tarihleri için planlanmış durumda. Formula 1, spekülasyonlar üzerine bir açıklama yayınlayarak bu iki yarışın iptal edileceğini yalanladı.

Ancak açıklamada Brezilya Grand Prx'sinden bahsedilmedi. Interlagos'ta yapılası planlanan yarış da COVID-19 nedeniyle oldukça belirsiz. Normalde sprint yarışı burada denenecekti ancak F1, belirsiz nedeniyle sprint yarışını burada yapmama kararı aldı.

F1'den yapılan açıklamada, "Amerika ve Meksika GP'si birer hafta arayla yapılacak."

"Kanada'da yarış düzenlememe kararı, bu ülkede uygulanan seyahat ve giriş kısıtlamalarına ek olarak zorunlu iki haftalık karantina süreci de dahil olmak üzere bir dizi özel önlemle ilgiliydi."

"Ancak Meksika ve ABD ile ilgili olarak takvimde herhangi bir değişiklik planlanmadığını kesin bir şekilde belirtmek istiyoruz." denildi.