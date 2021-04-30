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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Giovinazzi: "Şimdiye kadar şans bizim yanımızda değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, şimdiye kadar şansın kendi taraflarında olmadığını ve bu yüzden puan alamadıklarını belirtti.

Giovinazzi: "Şimdiye kadar şans bizim yanımızda değildi"

Alfa Romeo, Bahreyn'de iki araçla da puan almaya çok yakın olsa da, yarışı 11. ve 12. sıralarda tamamlamıştı.

Imola'da Antonio Giovinazzi, fren kanalına vizör bandı kaçtığı için pite girmek zorunda kaldı ve yarışı bitmiş oldu.

Kimi Raikkonen ise yarışı dokuzuncu sırada tamamladı, fakat aldığı ceza nedeniyle hafta sonunu puansız kapattı.

Portimao öncesi konuşan Giovinazzi, "Imola'da fren kanalına bir vizör bandının kaçması çok sinir bozuydu. Çünkü gerçekten iyi bir tempomuz vardı ve puan barajında gidiyorduk."

"Özellikle Imola'da, kendi ülkemde puan kazanmak çok özel bir şey. Fakat şans bizim tarafımızda değil. Fakat eminim bizim tarafımıza dönecek ve sonra gerçek potansiyelimizi gösterebileceğiz."

"İki araçla da puan barajındaydık ve maalesef Kimi de puanını kaybetti. Fakat bence mutlu olmalıyız çünkü aracımız geçen yıldan daha iyi ve sonraki yarışlarda puan kazanmak için daha fazla şansımız olabilir."

"Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz. Portimao farklı bir pist, farklı bir düzen ve farklı şartları var. Ayrıca yol tutuşun Imola ile kıyaslandığında daha az olacağını düşünüyorum."

"Aracımızı sürmenin geçen yıla kıyasla çok daha kolay olduğunu biliyoruz. Bu yüzden potansiyelimizin farkındayız ve bu hafta sonu nerede olduğumuzu görmeye çalışmalıyız. Fakat eminim bu hafta sonu da bazı fırsatlarımız olabilir." dedi.

İki araçla da puan alıp alamayacakları sorusuna, "Bence Bahreyn'de yakındık. 11. ve 12. sırada bitirdik. Pit stop sorunu yaşamasaydık, belki de puan alabilirdik. Imola'da zaten puan alıyorduk. Bu hafta sonu sonunda ilk puanımızı almaya çalışmalıyız. Temiz bir hafta sonuna ihtiyacımız var." cevabını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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