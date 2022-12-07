F1, 2023 sprint yarışlarının yapılacağı pistleri resmen duyurdu
Formula 1, sprint yarışlarının hangi hafta sonları gerçekleşeceğini resmi olarak duyurdu. Imola sprint takviminden düşerken, dört yeni pist sprint takvimine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda Autosport, gelecek sezon yapılacak altı sprint yarışının arasında Spa ve Bakü'nün yer alacağını doğrulamıştı.
Çarşamba günü F1 sprint yarışlarının hangi pistlerde gerçekleşeceğini resmi olarak açıkladı:
- Azerbaycan (30 Nisan)
- Avusturya (2 Temmuz)
- Belçika (30 Temmuz)
- Katar (8 Ekim)
- ABD (22 Ekim)
- Brezilya (5 Kasım)
Böylece geçen sene ilk kez sprint yarışına ev sahipliği yapan Imola sprint takviminden düşerken, Bakü, Spa, Losail ve Austin ise ilk defa sprint takvimine girdiler.
Imola'nın aksine Avusturya sprint takvimindeki yerini korurken, iki sezondur en heyecanlı sprint yarışlarına ev sahipliği yapan Interlagos da arka arkaya üçüncü kez takvimde yer aldı.
F1 CEO'su Stefano Domenicali, "İki yıldır sprint yarışları hakkında son derece olumlu tepkiler aldık, önümüzdeki yıl Austin'deki ilk ABD sprint yarışı da dahil olmak üzere toplam altı sprint yarışıyla taraftarlara daha da fazla aksiyon sunmak için sabırsızlanıyoruz."
"Sprint hafta sonları, üç günlük rekabetçi yarış aksiyonu içeren hafta sonları yarattı, böylece sporseverlere daha fazla eğlencenin yanı sıra takımlar, yayıncılar, ortaklar ve ev sahibi mekanlar dahil olmak üzere tüm paydaşlara ekstra fırsatlar sunabiliyoruz."
F1'in gelecekte sprint yarışlarının formatında, Pazar günkü yarışın sıralamasını etkilememesi de dahil olmak üzere ince ayarlar yapmayı düşündüğü biliniyor.
Ancak format 2023'te değişmeyecek; yine ilk sekize puan verilecek ve sonuç ana yarışın nihai başlangıç sıralamasını belirleyecek.
George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, to the Sprint grid
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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