Aston Martin, kullanılmış lastik stratejilerinin sebebini açıkladı

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Silverstone merkezli takım, bu sene sıklıkla yarışlara ellerinde yeni ve kullanılmamış orta ya da sert lastikleri bulunmadan başlamalarıyla dikkat çekti.

Bunun nedeni ise antrenman seanslarında lastiklerini tek turluğuna kullanmalarıydı.

Bu strateji oldukça merak uyandırdı ve takımın antrenman seansında bir turda lastikleri kontrollü bir ısı döngüsüne sokarak içindeki kimyasalları yarışlarda daha dayanıklı bir hale getirdiğini düşündüklerine dair teoriler ortaya atıldı.

Ancak Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, bu politikalarının aslında pit stop lastik antrenmanlarının sayısını artırmaları gerektiğinden kaynaklandığını açıkladı.

Pit ekibi, bu yıl diğer takımlara kıyasla 18 inçlik lastiklere uyum sağlamakta daha çok zorlandı. Özellikle de aracın yarış hızıyla garaja geldiği gergin anlarda Aston Martin farklı bir şey yapmayı seçti.

McCullough, "Yılın başında pit stoplar konusunda gerçekten zorlanıyorduk. Pit stop konusunda en iyi 8, 9 ya da 10. takımdık. Gerçekten verimsiz ve tutarsız pit stoplarla stratejik olarak iyi bir yarış çıkaramazsınız."

"[Pit stop] antrenmanlarımızda çok da kötü olmadığımızı gördük. Ancak araçlar pite gelirken, özellikle çifte pit durumunda, çeşitli nedenlerden dolayı sorun yaşadık. Bu yüzden sadece şunu söyleyerek başladık: Bir yarış hafta sonu boyunca ne kadar canlı pit stop antrenmanı yapabilirsek, bize o kadar yardımcı olur. Peki kaç tane yapabiliriz?"

“Çoğu zaman bunu yarışta kullanmayacağımız lastiklerde yaptık. Bu yüzden sadece bunu pit stop antrenmanlarına bir şans vermek için yaptık. Bunu yapmamızın ana nedeni buydu.” yorumlarında bulundu.

Ancak McCullough, kullanılmış bir lastiğin yarış için yepyeni bir lastikten daha faydalı olabileceği bazı durumlar olduğunu da düşünüyor.

McCullough, “Bu lastikleri anlamaya çalışıyoruz ve belki de bazı pistlerde ve bazı durumlarda [kullanılmış lastik stratejisi] bize fayda sağlamış olabilir ama bunu yapmamızın asıl nedeni bu değil."

"Artıları ve eksileri var ancak startta saf bir performans için yeni bir lastikte olmak istiyorsunuz.” dedi.

Formula 1 lastik tedarikçisi Pirelli, Aston Martin'in bu yılki lastik stratejisini fark etmişti ancak herhangi bir performans avantajı sağladığından şüphe etmişti.

Pirelli'nin Formula 1 ve araç yarışları başkanı Mario Isola, lastiklerin yarış öncesinde kullanılmasından elde edilecek avantajların olup olmadığı konusunda şunları söyledi: "Aston Martin ile bunun hakkında birçok kez konuştum ve bence lastiklerimizin özellikleri düşünüldüğünde bu pek faydalı değil derim."

"Fakat bu onların seçimi. Yasak değil ve bunu yapabilirler. Genellikle lastiği biraz aşındırmak için belki yol tutuşunu en yükseğe çıkarırsınız ama lastiği biraz dengelemiş olursunuz. Ancak bu, lastiğin nasıl tasarlandığına bağlı."

"Ancak lastiğin sertleşme seviyesi ve ürünümüzü özelliklerini göz önünde bulundurursak bunun gerçekten bir fark yaratmadığını söyleyebilirim.”

Zak O'Sullivan, Aston Martin 1 / 1 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images