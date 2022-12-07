Steiner, Hulkenberg'in paslanmış olduğunu reddediyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, Nico Hulkenberg'in paslandığını düşünmüyor, ancak alışmasının zaman alabileceğini kabul ediyor.
Son üç sezonu Racing Point-Aston Martin yedek pilotu olarak geçiren ve COVID-19'dan etkilenen Sergio Perez, Lance Stroll, Sebastian Vettel gibi isimlerin yerine toplam beş yarışa çıkan Hulkenberg, gelecek sezondan itibaren Haas ile F1'e geri dönüyor.
35 yaşındaki Hulkenberg'in F1'e dönüş için ileri bir yaşta olduğu ve üç senedir yarış dünyasından uzak kaldığı söylenebilir, ancak Haas'ın deneyimli bir isime ihtiyacı var ve Hulkenberg takıma bu deneyimi vadediyor.
Hulkenberg'in "paslanıp paslanmadığı" sorulan Gunther Steiner, Alman pilotun yedek pilot olarak sergilediği performansın kendileri adına yeterince ikna edici olduğunu söylüyor.
Motorsport/Autosport.com'a konuşan Steiner, "Hulkenberg'i düşünürken son birkaç senedir yarışmamasını da hesaba kattık, ancak kendisi son birkaç yıldır ne zaman bir ismin yerini alsa hemen iyi bir iş çıkarttı."
"Ayrıca Bahreyn'de sezon öncesi testlerimiz var. Bence hızlıca işe koyulacaktır."
"Fiziksel olarak bu F1 araçları oldukça zorlayıcı ve alışması biraz zaman alacak çünkü kaslarınızı çalıştırmanın tek yolu direksiyon başında olmak. Bu eşiği ancak gelecek yıl aşabileceğiz, ancak kendisi oldukça formda."
"Sanırım bizim de aklımızda 'bu kadar sene dışarıda kaldıktan sonra geri döndüğünde topa doğru düzgün vurabilecek mi?' sorusu bulunmaktaydı."
"Ancak son dakikada oyuna girdiğinde aldığı sonuçların tatmin edici olduğunu görüyoruz." dedi.
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