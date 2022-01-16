F1, 2022 için hafta sonu programında büyük değişiklikler yapıyor

Spor 'yeni çağa' girerken, RacingNews365.com'dan Dieter Rencken, Grand Prix hafta sonu programlarında da değişiklik yapılacağını öğrendi.

Liberty Media'nın Formula 1 Grubu'nu devraldığı 2017'den beri, F1'in ticari isimlerinin odak noktası sporun kârını artırmak oldu. Diğer bir zorunluluk, bütçe üst sınırı altındaki maliyetleri azaltmaktı.

Liberty'nin hedeflerine ulaşmanın en kolay yolu takvimi büyütmekti. Daha fazla yarış olması, daha fazla ev sahipliği ücretleri, artan TV teklifleri ve sponsorlara ve pist kenarı reklamcılarına daha fazla görünürlük anlamına geliyor.

F1, günümüzde kadar hafta sonlarını dört günlük programlarla gerçekleştirdi. Bir grand prix hafta sonu perşembe başlayıp pazar bitiyordu, Monako'da ise çarşambadan pazara kadar gerçekleştiriliyordu.

Bu yıldan itibaren, bütün etkinlikler üç günlük bir programda yapılacak. Perşembe günleri mecbur olmayan hiçbir personel padokta bulunamayacak.

Grand prix hafta sonları cuma sabahı başlayacak. Gün basın etkinlikleri ve toplantılarla başlayacak. Daha sonra 1. antrenman, takım patronları basın toplantısı ve 2. antrenman gerçekleştirilecek.

Birçok yerde birinci antrenman seansı yerel saatle 13:00'te başlayacak ve ikinci antrenman seansı 17:00-18:30 arasında gerçekleşecek. Seansları, personelin 12 (veya daha fazla) saat boyunca çalışmasına sebep olan diğer medya faaliyetleri, toplantılar ve brifingler izleyecek.

Sıralama seansı aynı formatta devam edecek. Q1, 18 dakika sürecek ve en sondaki beş araç elenecek. Q2, 15 dakika sürecek ve beş araç daha elenecek. Son 10 araç Q3'e çıkacak ve seans 10 dakika sürecek.

Üçüncü antrenmandan en geç 1 saat 30 dakika önce, tüm sürücüler bir saat içinde her biri en fazla 15 dakika sürecek taraf etkinlikleri/imza seansları için hazır olacak.

Programa göre cuma günkü antrenman seansların her ikisi de 60 dakikadan bir kez daha 90 dakikaya çıkarılacak.

Tipik bir hafta sonu formatı:

Cuma

09:00 – Medya/dokümantasyon/inceleme

13:00-14:30 – 1. Antrenman

15:00-16:00 – Takım temsilcisi medya seansı

17:00-18:30 – 2. antrenman

19:00 ve sonrası – Medya/Toplantılar



Cumartesi

09:00-10:30 – Sürücü/taraftar etkileşimi, imza (her biri en az 15 dakika)

12:00-13:00 – 3. antrenman

15:00-16:00 – Sıralama

17:00 ve sonrası – Medya/Toplantılar

Pazar

13:30 – Sürücü geçidi

15:00 – Yarış başlangıcı

18:00 – Medya

F1, yenilenmiş formatın en az 24 gün kazandıracağına inanıyor. Bu da takımların otel maliyetlerinden tasarruf sağlarken, çoğu personelin yarış arasında ek olarak kendilerine zaman ayırmalarını sağlıyor. Organizatörlerin dezavantajı ise turizm potansiyelinin yarış hafta sonu başına (en azından) bir gün azalması olacak.

Bu 'boş' günler, özellikle arka arkaya uçuşlar söz konusu olduğunda saatlere yansımayabilir ancak bir nebze olsun rahatlamaya izin vermesi ve telaşı azaltması bekleniyor. Diğer yandan Liberty, üç günlük programın 25 veya daha fazla yarışa imkan sağladığını savunarak, takvimleri daha da büyütmeye karar verebilir.