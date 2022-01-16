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Alonso: "En yaşlı pilot etiketi, bana avantaj sağlıyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, griddeki en yaşlı ve en deneyimli pilot olmasının kendisine avantaj sağladığı konusunda emin.

Alonso: "En yaşlı pilot etiketi, bana avantaj sağlıyor"

40 yaşında olan Alonso, Kimi Raikkonen'in geçen sezon sonunda spordan emekli olmasının ardından griddeki en yaşlı pilot unvanına sahip olacak.

Alonso, Formula 1'deki deneyimleri kadar 2019 ve 2020 yıllarında WEC'de Toyota ile daha ince lastiklerle kazandığı deneyimin kendisine yardımcı olacak şeylerden birisi olduğu düşünüyor.

Alonso, "Yaş açısından iyi hissediyorum ve dürüst olmam gerekirse bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum."

"Pistlere bakarsak, hepsini biliyorum. Şu anda herkes 18 inç lastikleri test ediyor ancak ben bu lastikleri WEC'den çok iyi biliyorum."

"Lastiklerde tam olarak aynı davranış var. Lastikleri tam olarak aynı şekilde sürmeniz gerekiyor ve bu, önceki lastiklerden çok farklı. Diğer pilotlar bu konuda birçok şeyi ilk kez yaşarken, ben 2. ya da 3. kez yaşıyorum. Bu iyi bir şey." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Alpine

Alonso, en üst seviyede yarışmanın, özellikle bir senede 23 yarış içermesi nedeniyle bazı ödünler vermeyi gerektirdiğini kabul ediyor.

Alonso, "Daha yaşlı olmanın tek sorunu, bir sezona girerken 300 gününüzü bu işe ayırmak için gerekli motivasyona sahip olmak. Bu tutkuya sahip olmanız, kendinizi spora adamanıza yardımcı olan bir hayat tarzına sahip olmanız gerekiyor."

"Bunun dışında kalan diğer şeyler avantaj. Şu anda hayatımı F1'e adamak istiyorum. Bu yüzden sadece avantajları görüyorum."

"Ardından fiziksel açıdan konuşursak, günümüzdeki araçların çok zorlayıcı olduklarını düşünmüyorum. 2004-2005 yıllarındaki araçların fiziksel açıdan sınır olduğunu düşünüyorum." dedi.

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