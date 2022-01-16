7 yılın sonunda gelen şampiyonluk: 2021 Dünya Şampiyonu Max Verstappen

Açıkçası 24 yaşındaki bir pilotun bu kadar iyi sürmesi çok rastlanır bir durum değil. Max Verstappen çok genç bir yaşta Formula 1’e adım atarak diğer pilotlara göre ayrışıyor. Bu seneki performansını gösterebilmek için her yıl üzerine koydu ve bu da ona şampiyonluğu getirdi.

Formula 1’e girişi

Verstappen’in küçük bir yaşta F1’e girmesinin en büyük sebeplerinden biri kendisinin saf hızı ve yeteneği. O dönemin Red Bull yöneticileri Max’in bu performansından etkilenip, onun F1’e girmesine yardımcı oldu. Tabii ki babasının da eski bir Formula 1 pilotu olmasının rolü büyük.

Max, 2015 yılında Toro Rosso takımına katılarak Formula 1 tarihinin en genç pilotu olarak tarihe geçti. Max ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi ve iki kez dördüncü sırayı elde etme başarısı gösterdi. Genç yaşına ve daha önce bu konuda tecrübesi olmamasına rağmen ilk yılında çok iyi bir performans sergiledi. Bu onun tam bir yarışçı olduğunun büyük bir göstergesi bana göre.

Max Verstappen, Toro Rosso Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Çaylak yılları

Bana göre 2015 ve 2016 yılları Verstappen’in çaylak yıllarıdır. Bu iki sezonda Formula 1’e tam anlamıyla alıştı ve bu dönemde işine yarayacak çok değerli deneyimler kazandı. Şampiyonluğuna uzanan kariyerinde temellerini bu yıllarda attı ve bu dönemin onun için önemli olduğunu düşünüyorum.

2016 yılının Verstappen için ayrı bir önemi var. Max o sezonda Torro Rosso takımından ana takım olan Aston Martin Red Bull Racing’e geçti. Ayrıca kariyerinin ilk yarış zaferini İspanya GP’yi bu sezonda kazanmıştır. Bu sayede Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanına sahip oldu. Sezonun tamamını bir yarış zaferi ve altı podyumla tamamlayarak bence ikinci yılında olmasına rağmen büyük bir iş başardı.

Christian Horner, Takım patronu, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing ve takım Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Komplike bir pilot olmaya giden süreç

2017 yılına gelecek olursam, ben Verstappen’in bu sezonla birlikte artık çaylaklıktan çıkıp gerçek bir Formula 1 pilotu hale gelme sürecinin başladığını düşünüyorum. Yaşıtları alt serilerde Formula 1’e yükselmeye çalışırken, Max kendini Formula 1’de geliştirmeye devam ediyordu. Malezya ve Meksika GP zaferlerinin yanı sıra toplamda 4 kez podyuma çıkarak başarılı bir sezon geçirdi.

2018 sezonuna gelirsek, bu sezonla birlikte Max Verstappen’in yeteneklerinin gerçek anlamda ortaya çıkmaya başladığı düşünüyorum. Avusturya ve Meksika GP galibiyetlerinin yanı sıra toplamda 21 yarışın 10’unda podyuma çıkmayı başardı. 21 yaşında bir pilotun bu kadar başarılı olması şaşırtıcı bir durum. Açıkçası daha önceki sezonlarda Max’in pilotajını sevmiyordum ama 2018 sezonundan sonra ısındığımı belirtmem lazım. Önceki yıllarda daha agresif ve tehlikeli sürüşler yapıyordu ama ben 2019 sezonuyla birlikte onun daha sakin ve mantığıyla hareket eden bir pilot olduğunu düşünüyorum.

2019 sezonuyla birlikte kendini geliştirmeye devam etti. Avusturya, Almanya ve Brezilya’da zafere ulaşırken toplamda 9 kez podyuma çıkmayı başardı. Bir önceki sezona göre daha az sayıda podyum görmesine rağmen 2019 sezonunu bir önceki sezona göre 29 puan farkla önde kapattı. Ayrıca sürüş tarzıyla, araçtan maksimumu belki de daha fazlasını alabilen griddeki nadir pilotlardan biri olduğunu gösterdi.

Max Verstappen celebrates pole-position in Mexico, before receiving a grid penalty. Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Şampiyonluğa giden yol

Şu anda içinde bulunduğumuz salgın döneminden en az etkilenen pilotlar arasında olan Max Verstappen 2020 sezonuna çok parlak bir giriş yapmadı. Sezonun ilk yarışında yarış dışı kalmasına rağmen sonrasında toparlanıp bir sonraki yarışta podyuma çıkmayı başardı. 70.Yıl ve Abu Dabi’yi kazanarak toplamda 18 yarışın 11’in de podyuma çıkarak çok büyük bir performans gösterdi. Kendinden bir üst sıradaki Valtteri Bottas ile benzer bir performans sergilemesi üstün bir başarı. Buna neden üstün bir başarı diyoruz hemen açıklayalım, Bottas tarihin en iyi araçlarından birini sürerken Verstappen, Mercedes’e göre çok daha alt seviye bir araçla aynı performansı gösterebilmesi gerçekten takdire şayan. Bu Max’in Valtteri’den daha iyi bir pilot olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, 1st position, takes victory Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2021 Sezonu

2021 Formula 1 sezonu tarihin en büyük rekabetlerinden birine ev sahipliği yaptı. Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki müthiş rekabette öne çıkan tarafın Verstappen olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde büyük şanssızlıklar yaşasa da yılmadı ve bu ona şampiyonluğu getirdi.

Max Verstappen geçtiğimiz sezon kariyerinin en başarılı sezonunu geçirdi bana göre. Sezonun başından sonuna bence kusursuz bir sürüş yaptı. 2021’de kariyerinin ilk Grand Slam’ını yaptı. Peki, Grand Slam nedir hemen bilmeyen arkadaşlar için açıklayayım. Grand Slam, bir pilotun o haftaki pist ve ülkedeki pole pozisyonunu, en hızlı turu ve galibiyeti almasını ve galibiyeti alırken de ilk turdan son tura lider gitmesi durumunda yaptığı işe ‘Grand Slam’ denilir.

Açıkçası Max Verstappen, geçtiğimiz sezonda farklı bir pilota dönüştü bana göre. Yarış esnasındaki aldığı kararlar, olaylar karşısındaki tutumu, önceki sezonlara kıyasla çok daha gelişim gösterdi. Sezonun sonuna doğru verdiği birkaç demeci göz önüne almazsak Max’in tam anlamıyla olgunlaştığını düşünüyorum.

Peki, Max Verstappen 2021 sezonunda neler yapmış, sayılarla Max’in başarısını inceleyelim:

Max bu sezonun tamamında 652 tur lider gitti ve bu da tüm yarış turlarının %50.2'sine, Hamilton'ın lider gittiği tur sayısının (297) iki katından fazlasına ve sezon boyunca diğer tüm pilotların lider gittikleri toplam turdan (348) fazlasına denk geliyor. Max'in kariyeri boyunca lider gittiği toplam 1239 turun yarısından fazlası bu sezon geldi. Bu konuda rakiplerine kıyasla ezici bir üstünlük kurduğu açıkça görülüyor.

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Max Verstappen 2021 sezonunda toplamda 22 yarışın 18’in de podyuma çıkmayı başardı. Bu %81,81’lik bir başarı demek ve bu efsanevi bir başarı anlamına geliyor. Ayrıca hem 10 adet galibiyet hem de 10 adet pole pozisyonu alarak kendisinin bir sezonda en fazla galibiyet ve pole pozisyonu rekorunu da kırmış oldu.

Ek olarak kendisine dışarıdan müdahale olmadan ve yarış dışı kalmadığı yarışların tamamını ilk ikide bitirme başarısını gösterdi. Ayrıca 2018 sezonundan bu yana baktığımızda 81 yarışın 49'unda podyumda yer aldı ve bu da dört yılda yapılan tüm yarışların %60'ına denk geliyor. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca bugüne kadar fazla duyulmamış bir noktaya değinmek istiyorum, bu sezon hem Max'in hem de Hamilton'ın bitişe ulaştığı yarışlarda (Azerbaycan, Büyük Britanya, Belçika ve İtalya hariç.) kat edilen 5487 kilometre sonunda iki pilot arasındaki saniye farkı 9 saniye oldu. Yani buna sezon boyunca iki pilot arasındaki zaman farkı diyebiliriz. Ayrıca Max’in şampiyonluğundaki en büyük etken de Honda’nın 2021 sezonu için yaptığı motordur.

Ayrıca Max Verstapen’in 7 sezonluk kariyerini başarısını grafiklerle de incelemek istiyorum. İşte grafikler;

Grafiklerde de gördüğümüz gibi Max Verstappen, her sezon üstüne koyarak başarısını artırmış, hep yukarı yönlü bir grafiği var. Ben bu sezonun final yarışı tartışmalı bir şekilde sonlansa da, sezonun genelini analiz ettiğimizde daha fazla hak eden tarafın Max Verstappen olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Lewis Hamilton da bu şekilde üstün bir başarı sergileseydi, o zaman durum çok daha karışık bir hal alırdı. Ama Max performansıyla ayrıştığı için onun şampiyon olmasında bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B waves to his fans Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sonuç olarak Max Verstappen nasıl bir pilot?

Max Verstappen çok yetenekli ve zorluklarla kolaylıkla baş edebilen, özel bir pilot. Özellikle bu sezonki soğukkanlılığı çok etkileyiciydi. Henüz şampiyon olmadan şampiyon gibi sürdüğü yarışlar vardı. Örnek verecek olursam, Birleşik Devletler GP’sinde tam bir şampiyon gibi sürmüştü.

Formula 1 taraftarları kendi arasında, pilot aracın suyunu sıkacak kadar iyi bir performans gösterdi der. İşte Verstappen’in de bu sezon kullandığı aracın suyunu sıktığını düşünüyorum. Birçok zaman aracın performansının üzerine çıktı.

Max kariyerinin ilk yıllarında en sevmediğim pilotlar arasındaydı ama şu anda performansıyla beni etkilediğini söylemem lazım. Şu anda da çok fazla sevdiğimi söyleyemem ama bu sezonki yaptıkları büyük bir saygıyı hak ediyor. Ayrıca kaybetmeyi hazmedememe gibi bir özelliği de var. İtiraf edersem bende de aynı özellik var. Kazanmayı amaç edinen biri kaybetmeyi hazmedemez zaten bu çok doğal.

Max Verstappen’in şu andaki tek sevmediğim özelliği ise savunmalarını çok agresif ve kaza yapmaya yatkın bir şekilde yapması. Bu özelliğini değiştirmezse ileriki yıllarda başına bela olabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda kendini geliştirirse, daha çok yönlü bir pilot olacağını düşünüyorum.

Son olarak Max Verstappen’e Formula 1’in sahip olduğu heyecan ve rekabeti geri getirdiği için teşekkür etmek istiyorum.

Enes Korhan Küçükkara

( Lamborghini_2003 #TeamMB )

Max Verstappen claims 2021 F1 World Champion Fotoğraf: ExxonMobil