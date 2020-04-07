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Formula 1 / Son dakika

F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir

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F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 06:52

Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunu seyircisiz olarak başlatmayı gözden geçiriyor.

Formula 1, koronavirüs krizi nedeniyle 2020'nin ilk sekiz yarışını ertelemiş ya da iptal etmişti.

Şimdi sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor ve mevcut takvime göre sezonun 14 Haziran'da Kanada GP ile başlaması gerekiyor. Ancak bu yarışın gerçekleşme olasılığı pek fazla yok. Ayrıca 28 Haziran'daki Fransa ve 5 Temmuz'daki Avusturya'daki yarışların da yapılması planlanmıyor.

Durum böyle olunca sezonun 19 Temmuz'da Britanya'da başlaması gerekiyor ancak böyle bir durumda takvimdeki yarış sayısı 11'e kadar inecek.

F1 CEO'su Chase Carey, yaz aylarında başlayan ve 15-18 yarışı içeren bir takvim planladıklarını söylemişti. F1 son haftalarda bu konu üzerinde çalışmaya başladı ve sosyal kısıtlamalar kaldırılmadan önce 2020 sezonunu başlatmak için mümkün olan tüm seçenekleri inceledi.

Şimdi en iyi çözüm, yarışları seyircisiz olarak gerçekleştirmek gibi görünüyor. Liberty ve takımlar bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiriyorlar.

BBC Sport'un haberine göre sezonun Temmuz veya Ağustos aylarında başlaması planlanıyor ve bu durumda ilk yarış Britanya Grand Prix'si olacak. Sonrasında birkaç yarışın daha benzer şekilde seyircisiz gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sezonun Britanya'da başlamasının temel sebebi, 10 takımdan yedisinin fabrikasının Silverstone pistinin hemen yakınında yer alıyor olması.

Ancak merkezi İtalya'da bulunan Ferrari'nin, koronavirüsten en çok etkilenen İtalya'dan İngiltere'ye giderken ne tür seyahat prosedürleriyle karşılaşacağı tam bir muamma.

Ertelemeler sonrası 2020 F1 takvimi:

14 Haziran Kanada Montreal
28 Haziran Fransa Le Castellet
5 Temmuz Avusturya Spielberg
19 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
2 Ağustos Macaristan Budapest
30 Ağustos Belçika Spa
6 Eylül İtalya Monza
20 Eylül Singapur Singapore
27 Eylül Rusya Sochi
11 Ekim Japonya Suzuka
25 Ekim ABD Austin
1 Kasım Meksika Mexico City
15 Kasım Brezilya São Paulo
29 Kasım Abu Dhabi Yas Marina
 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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