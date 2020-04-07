Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

paylaşım
yorumlar
2020 F1 takvimi nasıl olabilir?
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 07:34

Formula 1, 2020 sezonuna Silverstone'da başlamayı planlıyor ve Ziggo Sport'un yorumcusu Olav Mol, olası 2020 takvim ile ilgili bir tahminde bulundu.

Formula 1 yönetimi, dün yapılan toplantıda Temmuz veya Ağustos ayında Britanya'da başlayan bir sezon planladıklarını doğruladılar.

Buna göre sezonun Silverstone'da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor.

F1, yaşanan maddi kaybı en aza indirmek amacıyla takvimdeki yarış sayısını maksimuma çıkarmak istiyor.

Ziggo Sport yorumcusu Olav Mol da olası takvimi paylaştı. Bu takvimde 17 yarış bulunuyor ve pek çok yarış yer değiştirmiş durumda.

 Sezon 19 Temmuz'da Britanya'da başlıyor ve sonrasında Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan GP yapılıyor.

Avusturya, Azerbaycan, Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Meksika ve Brezilya GP ile takvim devam ediyor.

Bahreyn GP 10 Ocak'ta yapılıyor. Sezon ise 17 Ocak'ta Abu Dhabi'de son buluyor.

Bu takvimde Avustralya, Monako, Vietnam, Kanada ve Singapur Grand Prix'si bulunmuyor.

Mol'un 2020 takvim tahmini:

Tarih Yarış
19 Temmuz Büyük Britanya Grand Prix
26 Temmuz Hollanda Grand Prix
9 Ağustos Belçika Grand Prix
16 Ağustos Fransa Grand Prix
30 Ağustos İspanya Grand Prix
6 Eylül İtalya Grand Prix
20 Eylül Macaristan Grand Prix
27 Eylül Avusturya Grand Prix
11 Ekim Azerbaycan Grand Prix
18 Ekim Rusya Grand Prix
1 Kasım Çin Grand Prix
8 Kasım Japonya Grand Prix
22 Kasım ABD Grand Prix
29 Kasım Meksika Grand Prix
6 Aralık Brezilya Grand Prix
10 Ocak Bahreyn Grand Prix
17 Ocak Abu Dabi Grand Prix

 

Alakalı video

Sonraki haber
F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir

Önceki haber

F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
66 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir

53dk
2
Formula 1

Nostalji - 2006 Monza krizi: Michael Schumacher isteyerek mi emekli oldu?

3
Formula 1

Ferrari, Charles Leclerc'in zaferini gerçek bir galibiyet gibi kutladı

4
Formula 1

Rosberg'e göre en iyisi Schumacher, Hamilton ilk beşte

5
Formula 1

2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

11dk

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

2020 F1 takvimi nasıl olabilir?
F1

2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir
F1

F1 2020 sezonu, seyircisiz olarak Temmuz veya Ağustos ayında başlayabilir

F1, Carey ve Brawn'ın maaşında kesinti yapıldı
F1

F1, Carey ve Brawn'ın maaşında kesinti yapıldı

Takımlar daha sıkı bütçe sınırı için, FIA yeni kuralların 2022'de uygulanması için zorluyor
F1

Takımlar daha sıkı bütçe sınırı için, FIA yeni kuralların 2022'de uygulanması için zorluyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 6 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.