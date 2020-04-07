2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

Formula 1 yönetimi, dün yapılan toplantıda Temmuz veya Ağustos ayında Britanya'da başlayan bir sezon planladıklarını doğruladılar.

Buna göre sezonun Silverstone'da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor.

F1, yaşanan maddi kaybı en aza indirmek amacıyla takvimdeki yarış sayısını maksimuma çıkarmak istiyor.

Ziggo Sport yorumcusu Olav Mol da olası takvimi paylaştı. Bu takvimde 17 yarış bulunuyor ve pek çok yarış yer değiştirmiş durumda.

Sezon 19 Temmuz'da Britanya'da başlıyor ve sonrasında Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan GP yapılıyor.

Avusturya, Azerbaycan, Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Meksika ve Brezilya GP ile takvim devam ediyor.

Bahreyn GP 10 Ocak'ta yapılıyor. Sezon ise 17 Ocak'ta Abu Dhabi'de son buluyor.

Bu takvimde Avustralya, Monako, Vietnam, Kanada ve Singapur Grand Prix'si bulunmuyor.

Mol'un 2020 takvim tahmini:

Tarih Yarış 19 Temmuz Büyük Britanya Grand Prix 26 Temmuz Hollanda Grand Prix 9 Ağustos Belçika Grand Prix 16 Ağustos Fransa Grand Prix 30 Ağustos İspanya Grand Prix 6 Eylül İtalya Grand Prix 20 Eylül Macaristan Grand Prix 27 Eylül Avusturya Grand Prix 11 Ekim Azerbaycan Grand Prix 18 Ekim Rusya Grand Prix 1 Kasım Çin Grand Prix 8 Kasım Japonya Grand Prix 22 Kasım ABD Grand Prix 29 Kasım Meksika Grand Prix 6 Aralık Brezilya Grand Prix 10 Ocak Bahreyn Grand Prix 17 Ocak Abu Dabi Grand Prix

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