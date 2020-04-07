2020 F1 takvimi nasıl olabilir?
Formula 1, 2020 sezonuna Silverstone'da başlamayı planlıyor ve Ziggo Sport'un yorumcusu Olav Mol, olası 2020 takvim ile ilgili bir tahminde bulundu.
Formula 1 yönetimi, dün yapılan toplantıda Temmuz veya Ağustos ayında Britanya'da başlayan bir sezon planladıklarını doğruladılar.
Buna göre sezonun Silverstone'da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor.
F1, yaşanan maddi kaybı en aza indirmek amacıyla takvimdeki yarış sayısını maksimuma çıkarmak istiyor.
Ziggo Sport yorumcusu Olav Mol da olası takvimi paylaştı. Bu takvimde 17 yarış bulunuyor ve pek çok yarış yer değiştirmiş durumda.
Sezon 19 Temmuz'da Britanya'da başlıyor ve sonrasında Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan GP yapılıyor.
Avusturya, Azerbaycan, Rusya, Çin, Japonya, Amerika, Meksika ve Brezilya GP ile takvim devam ediyor.
Bahreyn GP 10 Ocak'ta yapılıyor. Sezon ise 17 Ocak'ta Abu Dhabi'de son buluyor.
Bu takvimde Avustralya, Monako, Vietnam, Kanada ve Singapur Grand Prix'si bulunmuyor.
Mol'un 2020 takvim tahmini:
|Tarih
|Yarış
|19 Temmuz
|Büyük Britanya Grand Prix
|26 Temmuz
|Hollanda Grand Prix
|9 Ağustos
|Belçika Grand Prix
|16 Ağustos
|Fransa Grand Prix
|30 Ağustos
|İspanya Grand Prix
|6 Eylül
|İtalya Grand Prix
|20 Eylül
|Macaristan Grand Prix
|27 Eylül
|Avusturya Grand Prix
|11 Ekim
|Azerbaycan Grand Prix
|18 Ekim
|Rusya Grand Prix
|1 Kasım
|Çin Grand Prix
|8 Kasım
|Japonya Grand Prix
|22 Kasım
|ABD Grand Prix
|29 Kasım
|Meksika Grand Prix
|6 Aralık
|Brezilya Grand Prix
|10 Ocak
|Bahreyn Grand Prix
|17 Ocak
|Abu Dabi Grand Prix
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
2020 F1 takvimi nasıl olabilir?
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