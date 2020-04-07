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Takımlar daha sıkı bütçe sınırı için, FIA yeni kuralların 2022'de uygulanması için zorluyor

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Takımlar daha sıkı bütçe sınırı için, FIA yeni kuralların 2022'de uygulanması için zorluyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
7 Nis 2020 00:15

Formula 1 takım patronları ve Formula 1 Yönetimi pazartesi günü öğleden sonra uzun bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının büyük bölümünde 2021'de uygulanacak bütçe sınırı tartışıldı.

Takım patronları, FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1 CEO'su Chase Carey ve Sportif Patronu Ross Brawn telekonferans ile uzun bir toplantı gerçekleştirdiler. Kaynaklar toplantının verimli geçtiğini ancak çok fazla karara varılamadığını, Todt'un 2021'den 2022'ye ertelenen yeni kuralların bir sene daha ertelenmesini istemediğini belirttiğini söylediler.

Toplantının çoğunda gündemde bütçe sınırı yer aldı. Takımlar 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırının 150 milyon'a düşürülmesi konusunda prensipte anlaşmıştı.

Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 sezonunun komple iptal edilme olasılığının olduğu günlerde takımlar ayakta kalmanın yollarını arıyorlar. McLaren başta olmak üzere birçok takım bütçe sınırının daha da düşürülmesi gerektiğini savunurken bütçe olarak biraz daha iyi durumda olan üç büyük takımın henüz buna destek vermediği düşünülüyor.

Toplantıda tartışılan ana konulardan birisi vites kutusu ve süspansiyon parçaları gibi bileşenleri tedarik eden takımların,  AR&GE giderlerine parçaları sattıkları takımları da dahil etmek istemesiydi. Bu konunun bir sonraki toplantıya kadar araştırılması kararlaştırıldı.

Tedarikçi takımların bu yüzden dezavantajlı olabileceği konusu gündeme geldi. Örnek olarak vermek gerekirse; bütçe sınırının 100 milyon olduğu düşünülürse, kurallar bu şekilde olduğu takdirde tedarik sağlayan takımın 100 milyon içerisinden x miktarı AR&GE çalışmalarına ayırması gerekecek. Yani tedarikçi takım AR&GE giderleri için daha fazla para harcamak durumunda kalacak. Partner takımlar ise bu durumda ekonomik açıdan avantaj sağlayacaklar.

Bu açıdan tedarikçi takımlar, ilgili parçaların gelişimine partner takımların katılmamasının adil olmayacağını düşünüyorlar. Bütçe sınırı oldukça kısıtlı olacağı için her bir harcama kalemine çok dikkat edilmesi gerekecek.

2021 finansal kurallarında, her türlü Araştırma ve Geliştirme aktivitelerinin bütçe sınırı içerisinde yer alacağı belirtiliyor. Bunun dışında yapılan her harcamanın ilgili yılda belirtilmesi gerekiyor.

Yani 2022 kuralları için yapılacak AR&GE çalışmaları 2021 takvimine dahil olacak. Normalde 2021 kuralları için AR&GE çalışmaları bu sene başlayacaktı ve bu sene herhangi bir finansal kısıtlama bulunmuyordu ancak koronavirüs nedeniyle kuralların ertelenmesi, 2021'de yapılacak AR&GE çalışmalarının bütçe açısından büyük önem kazanmasına neden oldu.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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