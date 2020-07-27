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Formula 1 / Son dakika

Ericsson: "F1, Aeroscreen'e geçmeli"

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Ericsson: "F1, Aeroscreen'e geçmeli"
Ekleyen:
, Editör
27 Tem 2020 18:45

Marcus Ericsson, Formula 1'in IndyCar'da kullanılan baş koruma cihazı Aeroscreen'i denemesi gerektiğini düşünüyor.

IndyCar, daha önce Red Bull tarafından Formula 1'de de denen Aeroscreen tasarımını kullanmaya başladı.

Bu sistem daha kapsamlı bir koruma sağlıyor. Fakat Halo'ya kıyasla çok daha ağır bir sistem ve hava akışını etkilediği için bazı soğutma sorunlarına neden oluyor.

Yine de şimdiye kadar oldukça etkili şekilde çalıştı ve sürücülerden tam not aldı.

Daha önce F1'de yarışırken Halo'yu deneyen Ericsson, The Race ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: “Aeroscreen Halo'ya benziyor. Sadece ana yapıya bir ekran (cam) eklendi. Bence bu, Halo'ya kıyasla bir adım önde."

"Bana öyle geliyor ki Formula 1 ve diğer Avrupa kategorileri de bu yolu izleyebilir. Elbette, Halo büyük darbelere karşı iyi bir koruma sağlıyor, ancak daha küçük şeylerde Aeroscreen kadar etkili değil."

Iowa'daki yarışta Will Power'ın aracından çıkan lastik, arkadan gelen araca çarptı. Tekerlek Aeroscreen'in olduğu bölüme doğru geldi ve bu sistem sürücünün başını korudu.

Bu olaydan sonra yarış tekrar başladığında bir kaza daha meydana geldi. Kazada Rinus VeeKay ve Colton Herta çarpıştı. Bu kazada Aeroscreen yine sürücünün başını korurken, araçlardan kopan parçalar Ericsson'un Aeroscreen'ine çarptı. Yani Ericsson da olası bir yaralanmadan kurtulmuş oldu.

Marcus, “Bu kaza meydana geldiğinde, araçlardan kaçmaya ve araçlara çarpmamaya çalışıyordum. Takıma bazı parçaların bana çarptığını söyledim. Ama ciddi bir şey yoktu ve her şeyin yolunda olması gerektiğini düşündüm."

"Ama videoyu yarıştan sonra seyrettiğim zaman, başka bir araçtan kopan büyük bir parçanın -belki de bir kanat veya başka bir şey olabilir emin değilim- uçtuğunu ve Aeroscreen'ime çarptığını gördüm."

"Hoş değildi, ama bu sisteme sahip olmam iyi oldu. Tabii ki, bir kez daha IndyCar'ın doğru kararı verdiğini kanıtlıyor."

"Zaten altı yarış geride kaldı ve Aeroscreen ile hiç problem yaşamadım. Bence başarısı zaten doğrulandı. " dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Editör Kemal Şengül

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