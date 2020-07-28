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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"

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Schumacher: "Ferrari'nin yapılandırma hamlesi çözüm değil"
Ekleyen:
, Editör
28 Tem 2020 07:12

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Ferrari'nin son son hamlelerinin takım içerisindeki mevcut durumun çözülmesine yardımcı olacağına inanmıyor.

2020 sezonuna yaptığı kötü başlangıçtan sonra Ferrari, Formula 1 takımının teknik departmanını yeniden düzenleyeceğini açıklamıştı.

Çok büyük bir değişiklik yapılmadı. Açıklamada  yeni bir performans gelişimi departmanı kurulduğu duyuruldu.

Performans gelişim departmanı, Ferrari'nin aerodinami ve araç proje yönetiminin başında bulunan Enrico Cardile yönetiminde olacak.

Ancak Ralf Schumacher'e göre bu, herhangi bir çözüm değil.

Yaklaşık bir yıldır yorumculuk yapan Schumacher, Sky Deutschland'a, “Bana dış dünyaya bir şeyin değiştiğini göstermeye çalışıyorlarmış gibi geliyor..."

“Bunun çözüm olduğundan tam olarak emin değilim.” dedi.

Alman pilot, Ferrari'nin sorunlarını çözmesinin çok fazla vakit alacağını belirtti.

"Bu araçlar gerçekten çok karmaşık."

“Bir yerde bir şeyler ters giderse, öncelikle sorunun nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor."

"Kesinlikle kışa kadar devam edecek bir görevle karşı karşıya olacaklar. Bu nedenle sadece gelecek yıl daha güçlü olacaklarını umabiliriz."

Son olarak, "Ferrari'ye bir şeyleri yıkmayı, büyük bir çukur kazmayı ve temeli çok fazla çelikle sağlam bir şekilde atmalarını öneriyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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