Minardi: "Kadro değişikliği Ferrari'ye bir yıl daha kaybettirir"

Ferrari, 2020 sezonuna çok kötü başladı ve orta grupta mücadele edebiliyor.

İtalyan ekibin bu performansından takım patronu Mattia Binotto sorumlu tutulurken, geçtiğimiz günlerde takım yapısında bazı değişiklikler yapıldı.

Minardi takımının sahibi Giancarlo Minardi'ye göre İtalyan ekibin sakin kalması gerekiyor.

Minardi, "Ferrari, geçen yıldan bu yana gelişmeyen tek takım. Oysa lastikler bile aynı. Bu bir felaket değil ama sorun araçla ilgili. Suçlu bulmaya çalışmak veya kelle almaya çalışmak yanlış. Çünkü bunu yapmaya çalışmak, bir yılı kaybetmek anlamına geliyor."

"Zaten çok değerli bir zamanı kaybettiler. Bir ya da birden faza hata birleşti. Bunlara tepki vermeli, devam etmeli, çalışanlara güven vermeliler. Bunun yanında alçak gönüllülükle ilerlemeleri gerekiyor."

"İki güçlü takım arkadaşı kazanmanızı sağlar. Sorun pilotu yönetmek değil, sorun araç. Leclerc'in Steiermark'taki hatası, risk almayı bilen bir pilotun hatası. Ama aynı zamanda bir şeyler yaratması gereken bir pilotun da hatası. Aksi takdirde her şey daha zor oluyor. Monakolu pilot çok güçlü ve çok fazla yeteneği var. Ama şampiyon olmak için güçlü bir araca ihtiyacınız var. O olmadan fazla uzağa gidemezsiniz." dedi.

Minardi, ayrıca Red Bull'un genç yıldızı Max Verstappen'i de övdü.

"Max çok genç ve böyle iştahlıyken hata yapması çok normal. Ama bir yarışı tam olarak nasıl kazanacağını bilen soğukkanlı bir pilot. Red Bull'un tüm pistlerde geride kalıyor olmasına rağmen Hamilton'a karşı yarışabilecek tek kişi Verstappen."