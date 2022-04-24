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Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu
Red Bull pilotu Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.
Ekleyen: Bernardo Maldonado
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hollandalı pilot, startta yerini korumayı başardı ve ardından hatasız bir yarış çıkararak rahat şekilde galibiyete uzandı.
En hızlı turu da atan Verstappen böylelikle hafta sonunu maksimum puanla kapattı ve şampiyonada kendisi için değerli puanlar kazandı.
Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|33
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|10
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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