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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu

Red Bull pilotu Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde günün pilotu seçildi.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hollandalı pilot, startta yerini korumayı başardı ve ardından  hatasız bir yarış çıkararak rahat şekilde galibiyete uzandı.

En hızlı turu da atan Verstappen böylelikle hafta sonunu maksimum puanla kapattı ve şampiyonada kendisi için değerli puanlar kazandı.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna  Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 33
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 10
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 8
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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