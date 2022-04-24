Emilia Romagna GP'de günün pilotu Verstappen oldu

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hollandalı pilot, startta yerini korumayı başardı ve ardından hatasız bir yarış çıkararak rahat şekilde galibiyete uzandı.

En hızlı turu da atan Verstappen böylelikle hafta sonunu maksimum puanla kapattı ve şampiyonada kendisi için değerli puanlar kazandı.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 33 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 10 Charles Leclerc 10 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 8 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1