Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Fransa GP: Leclerc lider giderken kaza yaptı, Verstappen rahat şekilde kazandı! Sonraki / Hamilton: "Harika bir sonuç aldık"
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Fransa'da günün pilotu Sainz seçildi

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fransa'da ortaya koyduğu performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Fransa'da günün pilotu Sainz seçildi
Haberi dinle

Carlos Sainz, güç ünitesi değiştirdiği için pazar günkü yarışa gerilerden başlamak zorunda kalmıştı ve ortaya koyduğu harika performansla kısa süre içerisinde ilk ona girdi.

Güvenlik aracının ardından dördüncü sıraya kadar çıkan Sainz, son bölümde Ferrari'nin kendisini pite almasıyla geriye düştü ve sonunda beşinci oldu.

En hızlı turu da kaydeden Sainz, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc
United Kingdom Britanya   Sergio Pérez
Austria Avusturya   Mick Schumacher
France Fransa    Carlos Sainz
 

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 10
 Daniel Ricciardo 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
paylaşım
yorumlar
Fransa GP: Leclerc lider giderken kaza yaptı, Verstappen rahat şekilde kazandı!
Önceki haber

Fransa GP: Leclerc lider giderken kaza yaptı, Verstappen rahat şekilde kazandı!
Sonraki haber

Hamilton: "Harika bir sonuç aldık"

Hamilton: "Harika bir sonuç aldık"
Bernardo Maldonado Daha fazlası
Bernardo Maldonado
Britanya'da günün pilotu Perez oldu Britanya GP
Formula 1

Britanya'da günün pilotu Perez oldu

Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu Kanada GP
Formula 1

Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan Grand Prix'sinde günün pilotu Hamilton oldu

Son Haberler

Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, büyük oranda güncellenen MCL36'nın temelde aynı hissettirdiğini ancak biraz daha yol tutuşuna sahip olduğunu söylüyor.

Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"

Sebastian Vettel, önü açıkken çok iyi bir tempoya sahip olduğunu ancak yarış boyunca önü açık gitmekte zorlandığını söyledi.

Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"

McLaren pilotu Lando Norris, aracın yarış ve sıralama temposunun farklı olduğunu, yüksek yakıt ve eski lastiklerde problemlerin ortaya çıktığını söyledi.

FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı

FIA, Fransa Grand Prix'sinde çıkan sanal güvenlik aracından sonra yarışın yeniden başlatılmasındaki gecikmenin, donanımsal bir problemden kaynaklandığını açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.