Fransa'da günün pilotu Sainz seçildi
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Fransa'da ortaya koyduğu performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Carlos Sainz, güç ünitesi değiştirdiği için pazar günkü yarışa gerilerden başlamak zorunda kalmıştı ve ortaya koyduğu harika performansla kısa süre içerisinde ilk ona girdi.
Güvenlik aracının ardından dördüncü sıraya kadar çıkan Sainz, son bölümde Ferrari'nin kendisini pite almasıyla geriye düştü ve sonunda beşinci oldu.
En hızlı turu da kaydeden Sainz, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
|Britanya
|Sergio Pérez
|Avusturya
|Mick Schumacher
|Fransa
|Carlos Sainz
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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