Fransa'da günün pilotu Sainz seçildi

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Carlos Sainz, güç ünitesi değiştirdiği için pazar günkü yarışa gerilerden başlamak zorunda kalmıştı ve ortaya koyduğu harika performansla kısa süre içerisinde ilk ona girdi.

Güvenlik aracının ardından dördüncü sıraya kadar çıkan Sainz, son bölümde Ferrari'nin kendisini pite almasıyla geriye düştü ve sonunda beşinci oldu.

En hızlı turu da kaydeden Sainz, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Britanya Sergio Pérez Avusturya Mick Schumacher Fransa Carlos Sainz

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Carlos Sainz 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1