Verstappen: "Bu dubleyi hak ediyoruz"

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2022 sezonuna şanssız bir başlangıç yapan Verstappen, güç ünitesindeki sorunlardan dolayı ilk üç yarışta sadece bir kez finiş çizgisini görebilmişti.

Son şampiyon, ilk 3 yarışta 2 kez yarış dışı kalmasının ardından bu hafta sonu güçlü bir hafta sonu geçirerek şampiyonaya geri dönmek istiyordu ki öyle de oldu.

Sprint hafta sonunda toplanabilecek bütün puanları toplayan Verstappen, dün 8 bugün ise 26 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonada ikinci sıraya yükseldi.

Son şampiyon, Imola hafta sonunu tamamıyla domine etti. Hollandalı pilot; sıralama turlarında pole'ü aldı, Sprint yarışı kazandı ve bugün de ana yarışı kazandı. Verstappen, bu hafta sonu kariyerinin 2. Grand Slam'ini yapmış oldu.

Hollandalı pilota, bu tarz bir dominasyonu bekleyip beklemediği soruldu.

Verstappen bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu tarz bir şeye ulaşmak her zaman zordur. Ancak Cuma ve Cumartesi iyiydik ve güçlü bir hafta sonu olabilecek gibi duruyordu."

"Bugün ise hava koşullarından dolayı ne kadar rekabetçi olabileceğimizi tam olarak bilemiyorduk. Fakat bence takım olarak iyi bir iş çıkardık ve dubleyi hak ediyoruz."

Verstappen, yarışın başında iyi bir start alarak liderliğini korudu ve sonrasında da oldukça zorlayıcı koşullarda hata yapmadan iyi bir tempoya sahip olmayı başardı.

Hollandalı pilot, kuru zemin lastiklerine geçiş periyodunu iyi yönettiklerini vurguladı.

"Elbette start her zaman önemli ancak startın sonrasında koşulları değerlendirebilmek, ne zaman slick'lere geçeceğini belirlemek, slick'lere geçtiğin ilk turda hata yapmamak da önemliydi.

"Lider olduğunuzda her zaman tempoyu belirlemeniz gerekiyor, ilk safhalarda tempoyu belirlemek biraz daha zordu ancak sonrasında her şey iyi bir şekilde yönetildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in the pits Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images