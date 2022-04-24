Emilia Romagna GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Ferrari kabusu yaşadı!

Haberi dinle

Sezonun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yapan Imola'da, pazar günü beklenen yağmur geldi. Yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan yağmur, pistin yüzeyini ıslatmıştı ve bundan ötürü sürücülerin yağmur lastikleriyle sürüş yapması gerekiyordu. Ayrıca hava sıcaklığı da sadece 13 dereceydi.

Sürücüler pistte çok fazla yağmur olmamasından ötürü yarışa yeşil logolu geçiş lastikleriyle başladılar.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, temiz bir startın ardından yerini korurken, Sergio Perez de yine güçlü bir startla Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçti. Ayrıca McLaren pilotu Lando Norris de Monakolu sürücüyü geride bıraktı.

İlk turun en büyük draması ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun, Ferrari pilotu Carlos Sainz'a temas etmesi ve İspanyol sürücünün spin atarak çakıl havuzuna gömülmesiydi. Sainz yarışa veda ederken, Ricciardo grubun en gerisine düştü.

Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu olaya herhangi bir inceleme gelmedi fakat Sainz'ın aracının pistten kaldırılması için piste güvenlik aracı girdi. Ayrıca ilk turdaki olaylarda Mick Schumacher de geriye düştü.

İlk turun ardından sıralama Verstappen, Perez, Norris, Leclerc ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Kevin Magnussen şeklindeydi.

Ayrıca startta beş sıra birden kazanan George Russell altıncı sıraya çıkmayı başardı.

Güvenlik aracının çıkmasının ardından yarış tekrar başladı ve ön tarafta herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Verstappen peş peşe hızlı turlar atarak arayı açmaya başlarken, Ferrari pilotu Charles Leclerc de üçüncülük için McLaren pilotu Lando Norris'i sıkıştırmaya başladı.

Leclerc yoğun baskının ardından nihayet yarışın sekizinci turunda Norris'i geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi.

Yarışın 17. turunda Daniel Ricciardo, kuru zemin lastiğine geçen ilk isim oldu. Avustralyalı pilotun turları çok iyi olduğu için, diğer isimler de kuru zemin lastiklerini takmaya başladılar.

19. turda Red Bull, Sergio Perez'i pite aldı ve Meksikalı pilotu kuru zemin lastiğine geçirdi. Ertesi tur Verstappen, Leclerc ve Norris de pite geldi. Bu iki turda neredeyse tüm grid kuru zemin lastiğine geçti.

Leclerc pitten Perez'in önünde dönse de, Meksikalı pilot lastiklerini ısıttığı için kısa sürede Ferrari sürücüsünü geçerek ikinciliği geri aldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Böylelikle kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından sıralama Verstappen, Perez, Leclerc, Norris, Russell, Bottas ve Sebastian Vettel şeklinde oldu.

Verstappen, pit stopların ardından Perez'le arasında yedi saniyelik bir avantaja sahipti. Leclerc ise Perez'in yaklaşık 1.5 saniye gerisinde yer alıyordu.

Turlar ilerledikçe Leclerc, Perez'le arayı bir saniyenin altına indirdi ancak Red Bull RB18'in düzlüklerdeki hızı nedeniyle rakibi geçmesi mümkün değildi.

Ön tarafta Verstappen farkı iyice açmaya başladı ve hızlı turlar atarak farkı 10 saniyenin üzerine çıkardı. Perez de Leclerc'le arasını iki saniyenin üzerine çıkarmasının ardından nispeten rahatladı.

Ferrari, yarışın 50. turunda sürpriz şekilde Leclerc'i pite aldı ve Monakolu sürücü sorunsuz pit stopun ardından yeni set yumuşak lastikle piste döndü.

Red Bull, Ferrari'ye yanıt verdi ve bir tur sonra Perez'i, sonrasında da Verstappen'i pite aldı. İki sorunsuz pit stopun ardından üç isim de yeni set yumuşak lastiğe geçmiş oldu.

Leclerc pit stopun ardından en hızlı turu eline geçirdi ve Perez'le arasını bir saniyenin altına indirdi.

Yarışın 54. turunda Leclerc, ikincilik için Perez'i zorlarken kerbleri fazla kullandı ve ardından aracının kontrolünü kaybedip spin attı. Kaygan zeminde bariyerlere çarpan Leclerc'in ön kanadı kırıldı ve pite girmek zorunda kaldı.

Leclerc, pit stopun ardından dokuzuncu sıraya kadar geriledi ve ardından önündeki isimleri geçmek için zorlamaya başladı. Ön tarafta ise Verstappen, Perez'le farkı yaklaşık 14 saniyeye çıkardı.

Yarışın kalan kısmında hata yapmaya Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Suudi Arabistan'dan sonra bu yılki ikinci zaferini elde etti. En hızlı turu da atan Verstappen, sprint hafta sonundan maksimum puan olan 34 puanla ayrıldı.

Sergio Perez yarış boyunca iyi performans sergileyen isimlerden birisiydi ve galibiyet mücadelesi veremese de, startta geride bıraktığı Leclerc'i yarış boyunca ardında tutarak podyuma çıktı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Perez böylelikle arka arkaya ikinci podyumunu alırken, Red Bull'a 2016 Malezya Grand Prix'sinden bu yana ilk dublesini getirdi.

Sezona oldukça kötü başlayan McLaren, Emilia Romagna GP hafta sonunda özellikle Lando Norris'le ön bölümde yer aldı. Britanyalı sürücü, iyi bir startla üçüncülüğe çıksa da, sonrasında Leclerc'e geçildi. Buna rağmen Leclerc'in yaptığı hata ve geriye düşmesiyle üçüncülüğe çıktı.

Son turlarda hata yapmayan Norris, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki ilk podyumunu kazandı.

Dördüncülük savaşı son turlarda keyif vericiydi. Russell, 11. sıradan başladığı yarışta iyi bir start aldı ve beş sıra yükselmeyi başardı. Sonrasında arkasındaki gruptan kopan Russell, Leclerc'in geriye düşmesiyle dördüncülüğe kadar yükseldi.

Son bölümde Russell, Bottas'ın yoğun baskısı altına girse de, yerini korudu ve dördüncü olarak bu yılki istikrarlı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Bottas, Alfa Romeo ile yarışın bir başka yıldızıydı ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu elde etmiş oldu.

George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc kendisi için pek iyi geçmeyen Emilia Romagna GP'den altıncılıkla ayrıldı. İlk turda dördüncü sıraya gerileyen ve uzun süre üçüncü giden Leclerc, attığı spin sonrası dokuzuncu sıraya geriledi ve son turlarda üç sıra kazanarak damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda yarış boyunca güçlü bir performans çıkardı ve yedinci olarak bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

Aston Martin'de Sebastian Vettel, doğru zamanda doğru hamleler yaparak sekizinci sırada finiş gördü ve bu yılki ilk puanlarını kazandı. Alman pilotun takım arkadaşı Lance Stroll de 10. sırada finiş gördü. Aston Martin böylelikle çifte puanla ayrılmış oldu.

Haas'ta Kevin Magnussen, beklendiği kadar güçlü bir yarış geçiremedi ve dokuzuncu sırada finiş gördü. Yine de ilk dört yarışın üçünden puanla ayrılmış oldu.

Esteban Ocon yarışı 11. tamamlasa da, pit yoluna güvenli olmayan şekilde gönderildiği için 5 saniye cezası aldı ve 14. sıraya geriledi.

Williams'ta Alex Albon, neredeyse tüm yarış AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Lewis Hamilton'ı ardında tutmaya çalıştı. Sonunda bunu başardı ve 11. oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly 12. olurken, Hamilton için unutulması gereken yarışlardan birisiydi. Düzlüklerde yavaş kalan Mercedes'iyle Gasly'nin ardında sıkışıp kalan Hamilton, damalı bayrağı 13. sırada gördü.

Zhou Guanyu, pit yolundan başladığı yarışı 15. tamamlarken, Nicholas Latifi 16. ve iki kez spin atan Mick Schumacher 17. oldu. McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise sonuncu oldu.

Yarışın şanssız isimlerinden Fernando Alonso, ilk turda Mick Schumacher'in kendisine çarpması ve sonrasında radyatörünün kendiliğinden parçalanmasıyla yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bu sonuçların ardından Leclerc şampiyonadaki puanını 86 yaparken, Verstappen 59 puanla ikini sıraya çıktı. Ayrıca Perez puanını 54 puanla üçüncü, Russell 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 8 Mayıs'ta Miami'de yapılacak.

Yarış sonucu: