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Miami'de günün pilotu Verstappen oldu

2023 Miami Grand Prix'sinde günün pilotu Max Verstappen oldu.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Hollandalı pilot, cumartesi günü en hızlı isim gibi görünse de, ilk turunda hata yapmış, ikinci turunda ise kırmızı bayrak nedeniyle zaman turu kaydedememişti.

Yarışa dokuzuncu başlayan Verstappen harika ataklar yaparak ikinci sıraya geçti ve ardından Sergio Perez'i pist üstünde geçerek galibiyete uzandı.

Bu güçlü performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 39
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 13
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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