Miami'de günün pilotu Verstappen oldu
2023 Miami Grand Prix'sinde günün pilotu Max Verstappen oldu.
Hollandalı pilot, cumartesi günü en hızlı isim gibi görünse de, ilk turunda hata yapmış, ikinci turunda ise kırmızı bayrak nedeniyle zaman turu kaydedememişti.
Yarışa dokuzuncu başlayan Verstappen harika ataklar yaparak ikinci sıraya geçti ve ardından Sergio Perez'i pist üstünde geçerek galibiyete uzandı.
Bu güçlü performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|39
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|13
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
Miami GP: Verstappen 9. sıradan yükselerek kazandı, Alonso podyuma döndü!
Verstappen: "Harika bir galibiyet aldık"
Son Haberler
Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"
Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum" Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"
Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti
Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak
Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.