Perez, Bakü'de günün pilotu oldu
Red Bull pilotu Sergio Perez, Bakü'de günün pilotu oldu.
Sprint yarışını kazanan Sergio Perez, pazar günü gerçekleştirilen yarışa üçüncü başladı ve Charles Leclerc'i geçerek ikinciliğe çıktı.
Max Verstappen'i baskı altına alan ve güvenlik aracı sayesinde Hollandalı pilotu geçen Perez, kusursuz bir sürüşle zafere ulaşan isim oldu.
Bu yılki ikinci zaferini almasının ardından Perez, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Grand Prix
|Max Verstappen
|38
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|13
|Sergio Pérez
|13
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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