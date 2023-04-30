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Perez, Bakü'de günün pilotu oldu

Red Bull pilotu Sergio Perez, Bakü'de günün pilotu oldu.

Bernardo Maldonado
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Perez, Bakü'de günün pilotu oldu

Sprint yarışını kazanan Sergio Perez, pazar günü gerçekleştirilen yarışa üçüncü başladı ve Charles Leclerc'i geçerek ikinciliğe çıktı.

Max Verstappen'i baskı altına alan ve güvenlik aracı sayesinde Hollandalı pilotu geçen Perez, kusursuz bir sürüşle zafere ulaşan isim oldu.

Bu yılki ikinci zaferini almasının ardından Perez, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Grand Prix
 Max Verstappen 38
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 13
 Sergio Pérez 13
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1

 

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