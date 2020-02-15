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Formula 1 / Özel Haber

Video: Bottas ve Hamilton, Mercedes W11'i ilk kez sürüyor

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Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Şub 2020 16:50

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, 2020 Mercedes F1 aracı W11’i ilk kez Silverstone’da piste çıkarttı.

Araç üstü görüntüler de dahil olmak üzere, Bottas ve Hamilton’ın pist üzerindeki ilk sürüşlerini videomuzdan izleyebilirsiniz.

Takım patronu Toto Wolff da gelecek hafta Barcelona’da başlayacak olan test haftası öncesinde yeni aracı garajdan takip etti.

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Bu sırada Scuderia AlphaTauri de yeni aracını Misano pistinde reklam çekimi kapsamında piste çıkarttı.

 
Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Photo by: AlphaTauri

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Seri Formula 1
Editör Charles Bradley

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