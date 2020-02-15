Video: Bottas ve Hamilton, Mercedes W11'i ilk kez sürüyor

Araç üstü görüntüler de dahil olmak üzere, Bottas ve Hamilton’ın pist üzerindeki ilk sürüşlerini videomuzdan izleyebilirsiniz.

Takım patronu Toto Wolff da gelecek hafta Barcelona’da başlayacak olan test haftası öncesinde yeni aracı garajdan takip etti.

Bu sırada Scuderia AlphaTauri de yeni aracını Misano pistinde reklam çekimi kapsamında piste çıkarttı.