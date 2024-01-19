Ecclestone: "Hamilton 2023'te başarısız oldu"

Verstappen ve Red Bull'un, Formula 1'in yeni dönemi olan zemin etkisi dönemine şampiyonlukla başladıktan sonra Mercedes ve Ferrari 2023 sezonuna geri dönüş yapma umutlarıyla girmişlerdi. Ancak ortaya çıktığı üzere, bu Red Bull için sadece bir başlangıçtı.

Sürücü ve takım, 2023'te dominasyonu daha baskın, rekor kıran bir seviyeye taşıdı. Verstappen 22 yarıştan 19'unu kazanırken, Red Bull toplamda 21 galibiyet iki şampiyonluğu da rahat bir şekilde kazandı.

Red Bull, 2023'te sadece bir yarışta galibiyeti Ferrari'ye bıraktı. 2023, Mercedes'in 2011'den bu yana ilk kez bir sezon boyunca galibiyet alamadığı sezon oldu. Hamilton da 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana galibiyet alamadı.

Ancak Ecclestone, Red Bull 2023'te ne kadar harika olsa da Hamilton'ın 'başarısız' olduğuna inanıyor.

BILD'e verdiği demeçte Ecclostone, "Hamilton biraz başarısız oldu." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Russell da Ecclestone'un gazabından kurtulamadı. Russell'ın kendisinin de kariyerinin en kötü sonuçlarından biri olarak nitelendirdiği sezonda sadece iki podyum elde etti ve Hamilton'ın 59 puan gerisinde kaldı.

Sonuç olarak Mercedes'in Markalar Şampiyonası ikinciliği 409 puanda kalırken Red Bull'un 860 puanda kalması, Ecclestone'a göre Mercedes'in başarısız olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Ecclestone, "Russell da düşündüğü kadar iyi değildi. Yine de bu kadar dramatik bir şekilde kaybetmemeleri gerekirdi." dedi.

Red Bull RB19'un rakipleri üzerindeki mutlak hakimiyeti düşünüldüğünde, bunun ne kadarının Verstappen'in ne kadarının RB19'un hakimiyeti olduğu tartışması doğal olarak alevlendi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in iki yarış galibiyetine kıyasla 19 yarış kazanması Ecclestone için çok şey anlatıyor. Eğer Verstappen bunun yerine Mercedes W14, Ferrari SF-23 veya McLaren MCL60'da olsaydı, Ecclestone hala Verstappen'in yarışları kazanacağını düşünüyor.

Ecclestone Red Bull için, "Mercedes'in dominasyonuna sabırla katlandılar. Her zayıf halkayı tek tek değiştirdiler, en iyi takımı, en iyi tasarımı, en iyi aracıı ve en iyi sürücüyü geliştirdiler."

"Christian Horner mükemmel bir iş çıkardı. Max şu anda her alanda referans noktası."

"Onu bir McLaren'e, muhtemelen bir Ferrari'ye ya da bir Mercedes'e de koysanız yine kazanır." dedi.

Verstappen 2024'e, Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında Red Bull ile elde ettiği başarıya eşdeğer olacak şekilde, üst üste dört Dünya Şampiyonluğu başarısına ulaşmak için açık favori olarak giriyor.