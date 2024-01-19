Miami F1 pistinde meydana gelen şiddetli trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti
Perşembe günü Hard Rock Stadyumu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi, kullandığı aracın Miami'deki Formula 1 pistine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Florida Otoyol Devriyesi, sürücünün yerel saatle 13:45'te Kuzeybatı 199. Cadde'ye giden Florida Paralı Otoyolu'nun güneye açılan çıkış yolunda gri bir Dodge coupe'den fırlayarak hayatını kaybettiğini doğruladı.
Aracı köprünün bir duvarına çarptı ve ardından bariyerlerin üzerinden takla atarak üst geçidi aştı. Aşağıdaki F1 pistine düşmeden önce çok sayıda palmiye ağacını devirdi.
Araç sürücüsü köprü üzerindeyken araçtan fırlamış ve araç takla atarak yarış pistinin 16. virajının çıkışına ters şekilde düşmüştür. İtfaiye tarafından, araç sürücüsünün olay yerinde öldüğü açıklanmıştır.
Pistin 2022'deki açılış Miami GP'si için inşa edilen bu bölümü, Miami Dolphins NFL takımına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'ndan en uzak noktalardan biri olduğu için kalıcı bariyerler ve kaza çitleri devamlı olarak pist etrafında sabit olarak bulunuyor.
Miami'den Daytona'ya ve kuzeydeki Orlando'ya giden çok şeritli Turnpike otoyolu F1 hafta sonu boyunca açık olsa da, tüm pist etkinlikleri sırasında çıkış yolları trafiğe kapatılmaktadır.
Müfettişler şimdi kazanın neden meydana geldiğini belirlemeye çalışıyor.
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