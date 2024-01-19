AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti

Faenza merkezli takım, sahibi Red Bull tarafından üstlenilen yeniden canlandırmanın bir parçası olarak 2024'te yeni bir takım adıyla yarışacağını açıkladı.

Yeni kimliğin, kardeş takım Red Bull Racing ile birlikte iyi çalışacak ve aynı zamanda potansiyel isim sponsorlarını da bünyesine katmasına olanak sağlayacak 'Racing Bulls' etrafında dönmesi bekleniyordu.

Geçen yıl plan hakkında konuşan AlphaTauri CEO'su Peter Bayer şunları söyledi: "Kimlik, genel olacak."

"Toro Rosso'nun olması gerektiği gibi olacak ve yeniden Red Bull ailesine yaklaşacak. Ancak daha sonra isim hakkı ortaklarıyla birlikte ortaya çıkacak. Şirket adını değiştireceğiz, kimliği, logoyu, her şeyi değiştireceğiz, tam bir yeniden lansman, yeniden markalaşma olacak."

Ancak, yeni kimliğinin ne olacağına dair resmi bir açıklamaya yaklaşırken, resmi takım hesaplarındaki yeni adının sızıntıların 'Racing Bulls'u içermediği görülüyor.

Bunun yerine, 'Visa Cash App RB' ismi bu hafta resmi takım hesaplarında kısa bir süre göründükten sonra kayboldu. Takımın marka kimliğini herhangi bir resmi duyuru için zamanında yayına hazır hale getirme çabalarının bir parçası olarak yanlışlıkla gösterilmiş olması muhtemel olabilir.

Racing Bulls yerine sondaki RB seçimine karar kılındığı ve önümüzdeki ay yapılacak resmi lansman öncesinde onaylanması beklenen takım ismi için kullanılacağı düşünülüyor.

Aralık ayında yayınlanan resmi giriş listesinde hem takım hem de şasi adında 'RB' yer alıyordu.

Fotoğraf: Mark Sutton Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, lider Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Visa ve Cash App'in varlığı Amerikalı sponsorların F1'e olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Kredi kartı şirketi Visa daha önce F1'de önemli bir varlık göstermemişti, ancak 2012'de Caterham ile bir ağırlama ve pazarlama programında bir anlaşmaya dahil olmuştu.

Visa'nın geçmişinde Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları, Kadınlar Dünya Kupası ve NFL gibi spor sponsorlukları bulunuyor.

Bir mobil ödeme hizmeti olan CashApp ise 2021 yılında Red Bull'a katılmış olması nedeniyle F1'e yabancı değil.

Bu anlaşma sırasında konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner şunları söyledi: "Red Bull Racing, kuruluşundan bu yana Formula 1'deki statükoya meydan okuyan ve mümkün olan en hızlı F1 aracını üretmek için teknolojik sınırları zorlayan bir yıkıcı oldu."

"Cash App de kişisel finans dünyasına benzer bir anlayış ve itici güç getirerek, hızlı ve güvenli nakit transferlerini desteklemek, Bitcoin alıp göndermek ve hisse senetlerine yatırım yapmak için teknolojiden yararlanıyor."