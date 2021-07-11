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Ecclestone: ''AlphaTauri, Schumacher için uygun olabilir''

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2022 sezonu için Mick Schumacher'in ismi Alfa Romeo'yla anılıyordu ancak Bernie Ecclestone, onu bir 'Alpha sürücüsü' olarak görmeyi umduğunu açıkladı.

Ecclestone: ''AlphaTauri, Schumacher için uygun olabilir''

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, Formula 1'deki çaylak sezonunda gridin en az rekabetçi takımı Haas'la birlikte kariyerine başladı.

Formula 2'nin son şampiyonu F1'deki takımında çok önemli başarılar elde edememiş olsa da, sonuçlar açısından bakıldığında Alman pilot, takım arkadaşı Nikita Mazepin'den daha iyi olduğu izlenimini veriyor. Mazepin, bu sezon şu ana kadar attığı spinlerle ve diğer sürücülerden aldığı şikayetlerle anılıyor.

Kimi Raikkonen'in potansiyel olarak bu sezon sonunda Alfa Romeo'dan ayrılacak olmasıyla, takımda bir koltuk boşalabilir ve Mick, daha önce 2019 yılında takım için teste katılmıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Eifel Grand Prix'si hafta sonunun birinci antrenman seansında da Alfa Romeo adına sürüş yapacaktı ancak seans kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Alfa Romeo, Ferrari Akademi Sürücüsü olarak kalmaya devam eden 22 yaşındaki pilot için daha doğal bir seçenek olsa da Ecclestone, Mick için Red Bull cephesine taşınmanın da potansiyel bir kariyer hamlesi olabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Bild'e konuşan Ecclestone şu ifadeleri kullandı: ''Onun Alfa Romeo'da başladığını görmek isteridim. Bu sayede Kimi Raikkonen gibi hızlı ve tecrübeli bir takım arkadaşı olurdu ve aynı zamanda babasıyla da iyi bir ilişkisi vardı.''

''AlphaTauri'yi, Mick'in yarıştığı bir takım olarak hayal edebiliyorum. İyi bir iş çıkarıyorlar ve Franz Tost, genç yetenekler konusunda iyi olan tecrübeli bir isim.''

''Mick, şu andaki takımında sürücü olarak ne konumda olduğunu bilmiyor. Onun daha iyi ve rekabetçi bir araca ihtiyacı var.''

Alman sürücünün AlphaTauri'ye girebilmesi Red Bull genç sürücü programı ve programın patronu Dr. Helmut Marko düşünüldüğünde zor olabilir.

Ancak Ecclestone, Schumacher'in nerede olduğunu görebilmesi için daha yetenekli bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu da ekledi.

''Her sürücü, daha iyi bir araç ister. O takım arkadaşını yeniyor ve bir sürücü için ilk olarak en önemli şey budur.''

''Ancak bu, Mazepin olduğu için çok bir anlam ifade etmiyor. Mick'in nerede durduğunu görebilmesi için daha hızlı bir takım arkadaşına ihtiyacı var.''

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