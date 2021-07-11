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Brundle, Britanya GP'yi Mercedes'in Russell'ı açıklaması için mükemmel bir zaman olarak görüyor

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Martin Brundle, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'sinin, Mercedes'in George Russell'ı açıklaması için mükemmel bir zaman olduğu görüşünde.

Brundle, Britanya GP'yi Mercedes'in Russell'ı açıklaması için mükemmel bir zaman olarak görüyor

Mercedes, Avusturya GP hafta sonunda 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'la 2 senelik yeni bir kontrat imzaladığını açıkladı. Böylelikle Mercedes'in gelecek sezon için boş durumda olan 2 koltuğundan biri doldu ve cevaplanacak tek bir soru kaldı: Hamilton'ın takım arkadaşı kim olacak?

Nico Rosberg'in 2016 şampiyonluğunu kazanmasının ardından sürpriz bir şekilde emekli olmasından bu yana, Hamilton'ın takım arkadaşlığını Valtteri Bottas yapmakta. 

Bottas, Mercedes'de geçirdiği beş senede 9 grand prix kazanmayı başardı ve iki kez şampiyonayı 2. sırada tamamladı. Aynı süre zarfında ise Hamilton 45 yarış ve 4 dört dünya şampiyonluğu kazandı. 

Bu sezon Red Bull'un Markalar Şampiyonası'ndaki mücadeleye dahil olmasıyla, Bottas'ın Alman ekibin başarısındaki rolü her zamankinden daha da büyük.

Ancak Bottas, iyi bir performans göstermesi gereken bu sezona pek de iyi başlayamadı. Bottas, son yarışlarda yeniden formunu yakalamaya başlasa da Fin pilotun sezon başında yaşadığı şanssızlıklar, kötü performanslarıyla birleşince 31 yaşındaki pilot Mercedes kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yapmış oldu.

Bottas'ın Mercedes kariyerinin en kötü sezon başlangıcına imza atması, Mercedes akademisinden yetişen Williams pilotu Russell'ın gelecek sezon Hamilton'ın takım arkadaşı olacağına dair söylentilerin ortaya çıkmasına neden olmuştu

Bazı kaynaklar, Russell'la anlaşıldığını ve bu konuya ilişkin açıklamanın Russell'ın evinde, Britanya'da yapılacağını öne sürmüştü.

Brundle'a göre Britanya GP, Mercedes'in Russell'ı açıklaması için mükemmel bir yer. 

Konu hakkında Sky Sports F1'a konuşan Brundle, "Gelecek sene Lewis'in yanındaki Mercedes'in koltuğunu George alırsa, buna şaşırmam. Silverstone'da açıklanabilir, eğer bu kararı verdilerse neden olmasın? Bu karar açıklamak için mükemmel bir yer olur." ifadelerini kullandı.

Brundle, ardından Bottas hakkında konuştu ve Hamilton'ın emekli olduğu bir senaryoda bile Bottas'ın dünya şampiyonluğu kazanamayacağını düşündüğünü belirtti.

"Mercedes'i yönetiyor olsaydınız, kendinize 'Lewis 2,3 ya da 4 yıl sonra emekli olduğunda dünya şampiyonluklarını kazanacak adamımız Bottas mı?' diye sorardınız. Bunun cevabının 'hayır' olduğunu düşünürdünüz."

"Bunu söylemekten nefret ediyorum çünkü Valtteri'yi beğeniyorum, o iyi bir sürücü ve Lewis Hamilton'ın büyük gücüne karşı iyi bir iş çıkarıyor fakat Lewis burada olmasıydı, Valtteri'nin onun yerine bu şekilde domine edebileceğini kendinize dürüstçe söyleyemezdiniz. Öyle değil mi?"

"Yani bence Mercedes, eninde sonunda otomatik olarak takımın yeni lideri olacak genç bir pilot almalı."

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and George Russell, Mercedes-AMG F1

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and George Russell, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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